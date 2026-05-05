Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人苦等8年获三派「神级公屋」！深水埗屋邨高层226呎单位 2大优势惹网民羡慕：正到爆！

生活百科
更新时间：17:45 2026-05-05 HKT
发布时间：17:45 2026-05-05 HKT

香港公屋的轮候时间长达5年以上，获派心仪单位自然是幸事。近日，有港人在社交平台发文，表示轮候8年终于「毕业」，获派位于深水埗「神级公屋」的高层226呎单位，让她兴奋不已，直言：「终于可以松一口气！」不少网民恭喜楼主成功「上车」，更有网民列出该屋邨2大优势，大赞「正到爆！」即看下文了解详情。

港人苦等8年获三派「神级公屋」！深水埗屋邨高层226呎单位

近日，有网民在Facebook群组「公屋讨论区」分享申请公屋的经历，表示轮候8年终于获派心仪屋邨。楼主表示，当初首派乐华南邨，不过经房署主任提醒，该屋邨由于楼龄较高，单位可能存在漏水问题，于是决定拒绝并等待二派。惟二派单位未如理想，获派顺天邨低层单位，楼主直接透过电话拒绝。

楼主唯有寄望「最后一搏」，最后获派位于深水埗白田邨的高层单位，楼龄约40年，室内面积约226呎，让她兴奋表示：「终于可以松一口气！」，并为其他公屋申请人送上祝福：「预祝各位早日安居乐业！」

2大优势惹网民羡慕：正到爆！

帖文引起网民热议，不少人恭喜楼主「上车成功」，「恭喜，祝住得开心，安居乐业」、「恭喜楼主」、「恭喜晒，毕业成功」、「终极派心水，值得恭喜。」也有网民大赞白田邨是「神级屋邨」，除了位处市区，步行即可到达港铁站，楼下更有食肆及商场，生活机能完善，「白田正到爆」、「正！周围配套设施完善」、「白田够方便！购物仲可以享受到深水埗买餸平嘅优势」、「白田正啊，白田商场开咗个街市，有360、惠康、屈臣氏、麦当劳、酒楼、茶记，超方便」、「8分钟到地铁站。」

图片及资料来源：Facebook@公屋讨论区

文：Y

延伸阅读：港人疑惑申请公屋最佳时机？越早越好VS等58岁高龄资格 网民提1差异成关键影响
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
五一黄金周︱内地客访麦理浩径疑拆路牌打卡？小红书发帖：这才是我要的游客照 事主有回应
社会
7小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
7小时前
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
00:56
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
时事热话
8小时前
星岛申诉王｜月入9万都唔敢生仔？港女泪诉：供楼供车养长老，边有钱养细路
星岛申诉王｜夫妇月入9万 都唔敢生仔 港女详列开支 揭「月光族」悲歌
申诉热话
10小时前
日本过江连锁吉列猪扒店「吉豚屋」疑全线结业！五区分店突然熄灯 高峰期拥13分店 网民：质素已经算唔错
日本过江连锁吉列猪扒店「吉豚屋」疑全线结业！五区分店突然熄灯 高峰期拥13分店 网民：质素已经算唔错
饮食
7小时前
结业潮｜北角新港宴会厅结业 20多名员工受影响 被拖欠1至2个月工资
社会
7小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
6小时前
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
影视圈
9小时前
飞驒山脉2港男被困｜日媒指两人均被救起 22岁居日男惜已死亡
01:06
飞驒山脉2港男被困｜日媒指两人均被救起 22岁居日男惜已死亡
突发
2小时前
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
即时中国
7小时前