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网民教路5分钟洗微波炉神技 万年油渍一抹就甩 惟须注意这一点...

生活百科
更新时间：18:28 2026-05-05 HKT
发布时间：18:28 2026-05-05 HKT

微波炉清洁方法｜厨房电器的清洁向来是不少家庭的烦恼。近日，一位网民在社交平台分享了一个无需使用任何化学清洁剂的微波炉清洁神技，仅用一碗清水，便能让布满结块油污的微波炉内部焕然一新，既简单、环保又高效的方法引发网民热烈回响。不过，亦有网民提醒，采用此方法时需注意安全，以免发生意外。

5分钟清洁微波炉神技 网民教路一碗水即去万年油渍

该网民以「一碗水，微波炉油渍全掉了」为题，在小红书上发帖指家中微波炉上的油渍全都结块，情况颇为严重。他尝试了一个无需使用任何化学清洁剂的方法，先在微波炉里放一碗水，以高火加热3分钟，再静置2分钟。完成加热后，微波炉门上已布满水珠，而内壁的油渍已经被蒸气软化。此时，仅用抹布一擦，原本结块的油污便完全脱落。

从帖主分享的最终效果图可见，微波炉内部变得光亮，焕然一新。他总结道，这个方法「不用买清洁剂，一碗水搞定」，并补充指此法只适用于纯微波炉加热，对于焗炉烤焦的污渍则可能无效。

网民提点须注意这一点...

该帖文发布后，引来大量网民留言，除了赞赏方法的实用性，亦有不少人提出改良建议及安全提醒。有网民指出，微波炉直接加热纯水可能会暴沸，建议在水中放一根筷子或木匙羹，更为安全。

亦有网民分享进阶版的清洁心得，例如在水中加点小苏打、白醋或柠檬片，声称能加强去污及除臭效果。此外，有留言提醒，清洁前应要微波断电一会儿才能擦，以策安全。

资料来源：今天厨房干净了＠小红书

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