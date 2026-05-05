港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？

近年不少内地人选择来港升学、就业甚至定居，不过到新环境生活总需要时间适应。最近，在港生活6年的港漂在小红书上发布影片，分析「老港人」与「新港人」的5大差异，表示透过观察穿搭、生活习惯及社交礼仪，基本上能「一眼看出分别！」即看下文了解详情。

港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」

近日，一名在港读书及工作6年的港漂在小红书上以「5大特征一眼分清！香港街头老港人vs新港人」为题发布影片，分析「老港人」与「新港人」的5大差异，更直言「基本上能够一眼看出谁是新港人，谁是老港人，准到离谱。」其中「老港人」泛指在香港生活已久、已融入本地节奏的居民，而「新港人」则是来港生活不久、仍在适应阶段的人。

1. 穿搭风格和体态

楼主表示，「老港人」的审美非常统一，不执著于白和瘦，更看重精气神。男生普遍是健康肤色，身材结实有线条感；女生偏爱小麦肌，妆容比较干净，偏裸色。衣服颜色基本上都是黑白灰和棕色系，整体给人的感觉就是耐看、有能量感。相反，「新港人」穿搭会比较精致多变，且男女都敢穿「多巴胺」配色。男生更加会追求潮流感，女生在搭配上花的心思也会更加细致。在妆容上，女生会追求白皮肤，还有红唇。

2. 消费习惯

楼主表示，「老港人」无论是买东西还是出行，都更习惯使用现金、八达通或信用卡，「付款的时候随时就能掏出八达通，动作非常熟练。」相反，「新港人」则更加依赖手机支付，不管是Apple Pay还是其他移动支付，付款时都是拿出手机扫码，和内地的消费习惯更加贴近。

3. 走路的节奏

楼主指出，「老港人」的整体节奏更快，目标感很强。不管是走在街上、坐电梯，都会习惯性地靠右，过马路也不会停顿，「一举一动都透露著熟路的速度感。」而「新港人」刚来香港的时候，节奏会更加松弛一点，边走边看地图导航是常态。坐电梯、过马路时也会偶尔停顿，「能明显感觉到还是在适应这里的节奏。」

4. 随身物品的细节

楼主表示，「老港人」的包上通常会挂一小瓶消毒液，随手可用，习惯非常自然。她认为这和2003年沙士疫情后形成的习惯有关，「他们（老港人）对于公共卫生和日常的防护，会有一种长期形成的敏感度。」

5. 社交的称呼习惯

楼主指出，「老港人」的职场和日常社交里，会直接称呼同事及朋友的英文名字，如「Mary」、「Terence」等。相反内地及「新港人」会更习惯说「XX 老师」或者「亲爱的」、「宝」，如「王老师」、「李总」等名称。

楼主最后总结，「老港人」与「新港人」真正的差别，并非是谁更高级，而是谁跟这座城市磨合得更久，「你会慢慢发现，很多看起来很小的习惯，背后其实是一个城市的历史、节奏还有价值观。」

1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？

影片引起两地网民热议，有网民提出其他生活细节分别「老港人」与「新港人」，「新香港人都是大声说话，行行下停系（喺）到，女的很厚粉底，和颈2种色」、「精神气不一样」、「『啧』标准嘅local一定会有嘅动作， 心谂唔好阻住条路啦」、「开声就知啦。」

其中1点引起网民共鸣，事缘有网民留言「如果很喜欢挡道的，一定是新港人。MTR闸门是一个检测器。」对此有网民认同表示，「内地确实有部分人喜欢站人行道中间说话聊天，把车子停在路口，其他人无法通行，只想自己方便，没有考虑到其他人」、「 主要是他们好像突然当机一样停在原地，通常香港本地人会不好意思，然后站在一旁，先让给别人。」

图片及资料来源：小红书

文：Y