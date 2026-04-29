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「悦品酒店‧荃湾」5月结业！邓成波家族旗下物业 获华润隆地9.53亿接手 拟改建学生宿舍

生活百科
更新时间：12:18 2026-04-29 HKT
发布时间：12:18 2026-04-29 HKT

悦品酒店‧荃湾结业｜近年，将整幢酒店改装成学生宿舍成为市场新趋势，继九龙城富豪东方酒店结业转手，拟改建成学生宿舍后，位于葵涌的「悦品酒店‧荃湾」近日宣布将于2026年5月11日结束营运，该物业早前已由「华润隆地」以9.53亿港元承接，计划改造成为大型学生宿舍。

「悦品酒店‧荃湾」5月结业 由华润隆地接手 拟改建学生宿舍

悦品酒店‧荃湾」于昨日（28日）在社交平台上发布公告，宣布酒店将于5月11日结束营运，并衷心感谢客人一直以来的支持。公告亦提及，集团旗下的「悦品度假酒店‧屯门」及「悦品海景酒店‧观塘」不受影响，会如常为客人提供亲切殷勤的服务。

该酒店物业早前沦为银主盘，最终由「华润隆地」以9.53亿购入，并计划将其改建为学生宿舍，预计可提供超过900个宿位，为学生打造优质的生活及学习环境。

「悦品酒店‧荃湾」开业仅8年 为邓成波家族旗下

该酒店物业前身为「工厦红A中心」，由已故「舖王」邓成波家族于2012年斥资5.28亿收购，历时6年改装，在2018年10月才以酒店形式开业。酒店楼高30层，提供583间客房，共设6种不同房型，并设有会议室、美容院和健身室及餐饮服务等。

虽然「悦品酒店‧荃湾」命名为「荃湾」，但实际坐落于葵涌，距离葵兴港铁站约15分钟步程，酒店亦提供专线巴士服务，方便住客来往尖沙咀及葵芳港铁站。

 

悦品酒店‧荃湾

  • 地址：葵涌青山公路葵涌段443号
  • 电话：+852 3891 1888

 

资料来源：Hotel COZi‧Oasis 悦品酒店‧荃湾

 

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