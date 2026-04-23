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开业不足3年！百佳超市香港仔分店结业 街坊叹购物不便：基本配套冇晒

生活百科
更新时间：17:02 2026-04-23 HKT
发布时间：17:02 2026-04-23 HKT

田湾商场百佳超市结业｜超级市场是社区不可或缺的设施，为居民提供日常所需。位于香港仔田湾商场的百佳超级市场于本月22日突然结业，结束了不足三年的营运。这一消息引起区内居民及网民的广泛关注，不少街坊对日后购物感到担忧。

香港仔田湾商场百佳超市结业！开业不足3年 为屋邨内唯一一间超市

早前有街坊在「田湾关注」群组发帖，表示位于田湾商场的百佳超级市场因租约原因将于4月22日正式结束营业，该分店自2023年6月开业，仅营运不足三年。由街坊上传的影片可见，店内货架已全数清空，偌大的店舖显得空空如也，场面冷清。

《星岛头条》记者今日致电该分店查询，亦获证实店舖已于昨日（22日）起结业并进行清货。

街坊叹购物不便：基本配套冇晒

结业后，区内居民需要前往附近的屋苑才能采购日用品，对日常生活造成一定影响。有街坊表示惋惜，并感叹道「以后买嘢更加唔方便」、「田湾邨街坊又要行返落嘉禾街先有超级市场买嘢」、「百佳退出，成个场会变死场」、「个商场乜嘢民生基本配套冇晒」，亦有居民感谢百佳曾带来便利「多谢百佳令我哋方便咗2年几，让我哋唔使行咁远买到嘢」。

然而，亦有网民认为结业是市场选择的结果。有人直言「（商场）有百佳喺度都系静，根本都冇人帮衬，执笠系迟早嘅事」。更指出居民消费不足是结业主因「百佳执笠系田湾邨啲居民自己搞出嚟㗎㖞，自己唔帮衬或者帮衬𠮶少少嘢，依家仲话唔方便」。

 

资料来源：田湾关注

 

同场加映：红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤

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