消委会蓝牙定位器｜14款大比拼 Apple AirTag/Galaxy SmartTag2/Momax上榜 所有样本定位表现未如理想

蓝牙定位器近年成为许多市民在日常生活中的实用工具，其应用广泛，从寻找锁匙、钱包等贵重物品，到让家长掌握子女的即时位置，甚至辅助患有认知障碍症的长者，防止他们走失。香港消费者委员会（消委会）于今日（9日）公布其首次关于蓝牙定位器的测试报告，针对市面上14款不同型号进行评测，其中包括了Apple的AirTag、Samsung的Galaxy SmartTag2，以及Momax等知名品牌。结果显示，所有参与测试样本在不同使用情境下的定位准确度表现出明显差异。

消委会解构14款蓝牙定位器：Apple AirTag、Samsung Galaxy SmartTag2等品牌纳入测试

很多老友记和市民都会担心遗失锁匙、银包，或者家中长辈、小朋友会走失。近年市面上出现一种叫「蓝牙定位器」的小法宝，只要挂在物件或家人身上，就可以用手机App追踪位置。今次的测试由国际消费者研究及试验组织（ICRT）负责，他们测试了市面上14款常见的蓝牙定位器，包括大家熟悉的 Apple AirTag、Samsung Galaxy SmartTag2 和 Momax Pin Buzz。

是次评测标准严格，全面检视了定位器的定位表现、通知与资讯显示功能、产品设计，以及操作的方便程度。由于此类装置需配合流动应用程式使用，实验室亦对其中6个程式的资料安全性进行了检测，以保障用户私隐。

消委会蓝牙定位器评测 14款价钱/定位表现/使用方便程度一览

编号 牌子 产品名称 价钱 定位表现 使用方便程度 总评 测试所用的应用程式：「Apple」寻找（Find My） A1 BOOMPODS BOOMCARD RECHARGEABLE $268 2 4.5 3.5 A2 momax PinBuzz $149 2 4 3.5 A3 Chipolo POP $580 2 4 3.5 A4 MiLi ITEM FINDER MiTag Duo $129 2 4 3.5 A5 Apple AirTag（第二代） $249 2 3.5 3.5 A6 Verbatim My Finder Card $118 2 4.5 3 A7 momax PinCard Ultra $239 2 4 3 A8 Apple AirTag（第一代） $199 2 3.5 3 A9 Xpower Tag Coin（XP-TC1） $78 2 4 3 A10 Ugreen FineTrack Smart Finder $98 2 4.5 3 A11 Verbatim MY FINDER $78 2 4 3 A12 Chipolo Card Spot $580 2 4.5 3 A13 GP eTag Smart Tracker $89 2 3.5 3 测试所用的应用程式：「Google」寻找中心（Find Hub） G1 Chipolo POP $580 2 4 3.5 G2 MiLi ITEM FINDER MiTag Duo $129 2 4 3.5 测试所用的应用程式：「三星Samsung」SmartThings S1 三星Samsung Galaxy SmartTag2 $238 1.5 3.5 3

消委会：14款蓝牙定位器定位能力表现平平

在整体表现方面，各样本的评分仅介乎3分至3.5分，表现平平。这主要是因为各款产品的设计大同小异，功能差异不大，而在最关键的定位表现上，所有样本的表现均只属一般，整体评分仅由 3 分至 3.5 分（５分为满分)，表现平平。

测试结果：旺区较准，郊外或移动中较差。

是次测试对定位表现的评估尤为深入，研究人员在五个不同的模拟场景中进行，包括繁忙的城市中心、市郊地区、行驶中的公共交通工具、宁静的乡村以及行山径，并给予各场景相同的评分比重，以全面反映产品在不同情况下的实际效能。结果显示，所有样本于此环节的评分仅获1.5分至2分，表现未如理想。其主要原因在于，由智能装置记录并传送定位器的位置资料需要时间，导致显示的定位资讯存在延迟。

此外，定位的准确度亦受到多个外在因素影响，例如实际环境、应用程式的设计、周边支援定位的智能装置数量与分布，以及定位器本身是否处于移动状态等。综合而言，在人口密集的市区，若遗失的物品处于静止状态，所有样本均能提供不俗的定位能力，物主寻回失物的机会相对较高。相反，若物品在人烟稀少的乡村、行山径，或在行驶中的公共交通工具上遗失，各样本的定位能力便会显著下降，位置纪录的更新亦会变得稀疏。

寻物辅助功能：防丢提示反应慢

除了基本的定位功能外，蓝牙定位器的通知及资讯显示功能，在协助物主寻回失物中扮演著关键角色。测试发现，大部分样本均设有「防丢提示」功能，当定位器与物主的智能装置超出蓝牙连接范围后，手机便会发出通知。然而，此功能的反应速度颇为缓慢，普遍需要约3至5分钟才会发出提示。

所有样本均能记录定位讯息

在「最后位置显示」方面，所有样本的表现均令人满意。当定位器与手机应用程式中断连线后，程式皆能清晰记录并显示该装置最后一次被侦测到的位置及时间，为物主提供重要的寻找线索。

「遗失模式」有赖拾获者必须知晓NFC功能

此外，所有样本都支援「遗失模式」设定。当确认物品遗失后，物主可透过应用程式启动此模式，并输入电话号码或电邮地址等联络资料。若有热心市民拾获失物，他们可以利用支援近距离无线通讯（NFC）功能的智能装置，读取定位器内储存的物主联络方式。不过，此功能的一大前提是，拾获者必须知晓并懂得如何操作NFC功能，才能成功联系物主，归还物品。

设计与功能大比拼：声响、距离、安全成关键

测试结果发现，不同样本在此环节的表现差异较为明显。其中，Boompods Boomcard Rechargeable 及 Samsung Galaxy SmartTag2 这两款型号，其量得的蓝牙有效距离相对较长，意味著用户在较远的范围内仍能保持连线；而 Momax Pinbuzz 的蜂鸣器则最为响亮，有助于在嘈杂环境中听声辨位。因此，这三款产品在功能及设计上获得4.5分的高分，表现较为出色。

另一方面，部分样本的表现则未如理想。例如 Chipolo Card Spot 属一次性产品，当电量耗尽后便须整件弃置，不够环保且长期使用成本较高。而 GP eTag Smart Tracker 则因为其量得的蓝牙有效距离较短，限制了使用场景，故此两者的评分相对较低。

操作便利性普遍获肯定 Apple AirTag须额外购买配件

在日常使用的方便程度上，蓝牙定位器是否易于操作是消费者关心的重点。是次评估由三位实验室评审员，根据产品的标示说明、安装设定的简易度，以及日常使用的便利性（例如挂在物品上、更换电池或充电等）进行全面评估。综合结果显示，所有样本在使用上均颇为方便，获得了3.5分至4.5分的不俗评价。

尽管如此，部分样本在细节处理上仍有改善空间。例如，Apple AirTag（不论第一代或第二代）的机身设计本身并未附带挂孔，消费者必须额外购买配件才能将其系于锁匙扣或袋子上，带来了额外消费和不便。另外，GP eTag Smart Tracker 及 Samsung Galaxy SmartTag2 这两款型号，在更换电池时的操作过程被评为不太容易。

蓝牙定位器选购贴士：兼容性、准确度、实用功能与电池续航力

在寻找可靠的蓝牙定位器时，市面上的选择五花八门。为了协助消费者找到最适合自己的产品，消委会整理出四大选购考量要点，从技术规格到日常应用，助消费者做出最明智的决定。

1. 装置兼容性

在众多蓝牙定位器品牌中，不同型号所支援的操作系统及智能装置不尽相同，部分产品甚至仅限于单一平台使用。因此，在购买前，首要步骤是详细确认现有的智能手机或平板电脑，是否在产品支援的兼容列表上，以确保装置能够顺利配对和正常运作。

2. 定位准确性

蓝牙定位器的准确度会受到实际使用环境的影响，例如建筑物密度或讯号干扰，这可能导致定位资讯出现延迟。普遍而言，在香港这类人流密集、使用者网络覆盖较广的城市地区，定位的成功率及速度通常会有更佳的表现。

3. 外形与功能

选购时，应根据希望追踪的物品种类，来挑选最合适的定位器。例如，外形纤薄的卡片型定位器，便非常适合放置于钱包或卡套内。若打算将定位器用于单车或经常接触到户外环境的物品，则建议选择具备防水功能的款式，以增强耐用性。

4. 电池设计

所有蓝牙定位器都需要电力驱动，内置电池的设计是另一个值得注意的细节。消费者应留意产品的电池是可自行更换，还是需要透过充电方式补充电力。

资料来源：消委会第593期《选择月刊》