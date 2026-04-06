消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照

消委会冷气机｜窗口式冷气机推介｜窗口机推荐｜炎炎夏日，冷气机是许多家庭不可或缺的电器，要凉快又要节省电费，选择一部合适的冷气机便相当重要。消费者委员会（消委会）近年对市面上多款窗口式冷气机进行了测试，评测其制冷效果、操作时的宁静程度以及悭电能力等等。在众多测试型号中，有12款冷气机表现出色，获得4.5分的高分评价。这些品牌包括乐声牌、乐信牌、丰泽、开利和东芝等，均是市场上常见的选择。

这份推荐名单涵盖了不同匹数的冷气机（匹半、1匹及3/4匹），无论您的居住空间大小如何，都可以从中找到合适的参考，为炎夏做好准备。

消委会冷气机评测｜12款4.5星高分推介 悭电制冷出色又宁静

消委会在过去几年（2020、2023及2024年）进行了三次详细的窗口式冷气机测试，涵盖了市面上常见的冷气机款式，包括「3/4匹」、「1匹」和「1匹半」，共42款型号。经过严格评审，其中有12款冷气机表现特别出色，获得了4.5分的高分（满分为5分），不过当中有部分型号已经停产。

在众多牌子中，「乐声牌 Panasonic」、「乐信牌 Rasonic」和「威士汀」这三个牌子的冷气机在悭电方面表现尤其突出。消委会报告中多次提到一个名为「制冷季节性表现系数（CSPF）」的数值，这个数值越高，就代表冷气机越悭电，能省下更多电费。

除了悭电，这几款获高评分的冷气机在制冷效果和宁静程度上也获得了很好的评价，能确保在炎炎夏日中，享受到一个既凉快又安静的舒适环境。

消委会推介12大高评分窗口式冷气机：

消委会冷气机评测｜4.5高分推介名单：

冷气匹数 品牌 型号 类型 1匹 乐声牌 Panasonic CW-HU90AA 变频式 1匹 乐信牌 Rasonic RC-HU90A 变频式 1匹半 珍宝 General AMWB12NIC 变频式 1匹半 格力 GREE GWF12DB 变频式 3/4匹 乐声牌 Panasonic CW-N719JA 定频式 3/4匹 乐信牌 Rasonic RC-N719J 定频式 3/4匹 约克 York YC-7GB 定频式 3/4匹 东芝 Toshiba RAC-H07F 定频式 3/4匹 丰泽 Fortress FWAC08M18 定频式 3/4匹 珍宝 General AKWA7FNR 定频式 3/4匹 开利 Carrier CHK07LNE 定频式 3/4匹 威士汀 White-Westinghouse WWN07CMA-D3 定频式

选购冷气六大要点 心水型号点样拣？

百货应百客，面对市面上五花八门的冷气机，消委会提供了一些实用建议，帮助大家选购一部既省电、又舒适的冷气机：

悭电至上：首选「一级能源标签」

选购冷气机时，最重要的考虑因素之一就是悭电程度。大家可以留意机身是否贴有「一级能源标签」。这个标签由机电工程署发出，第一级代表最悭电，能源效益最高；第五级则最耗电。选择一级标签的产品，长远来说能为您节省不少电费。 制冷能力：配合家居空间大小

「制冷量」指的是冷气机的制冷能力。空间较大的客饭厅，自然需要制冷量较高的型号；而面积较小的睡房，则可选择制冷量较低的型号。选购前最好先量度一下房间的面积，再请店员推荐合适的款式，避免「大机装细房」造成浪费，或「细机装大房」不够凉快。 环保雪种：爱护地球环境

雪种是冷气机制冷的关键。近年来，新款的冷气机已逐渐采用更环保的雪种，以减少对地球臭氧层的损害，例如雪种 R32 就较 R410A 环保。在选购时，不妨向店员查询冷气机所使用的雪种型号，为保护环境出一分力。 送风效果：确保全屋凉快

一部好的冷气机，除了要够冻，还要能将冷气均匀地送到家中每个角落。送风量越大的冷气机，空气循环越快，亦能更快达至凉快效果。 抽湿功能：应对潮湿天气

香港天气潮湿，尤其在春夏季，抽湿功能就显得非常重要。不少冷气机都兼备抽湿功能，能有效降低室内湿度，让您感觉更干爽舒适。 宁静运作：享受安静环境

如果您对声音比较敏感，或者打算在睡房安装冷气，便要特别留意冷气机运作时的音量。产品目录上通常会标明相关数据，大家可以比较不同型号的宁静程度，选择最适合自己的一款。

拣选冷气机必学小知识：变频式/定频式有甚么分别？

您可能听过「变频」和「定频」这两个词，它们到底有什么分别？

变频式冷气机与定频式冷气机大不同。

变频式冷气机 ：像一个懂得自动调节的师傅。透过改变压缩机的运转频率来运作，当房间达到您设定的温度后，它会自动减慢运转速度，用较低的电力去保持温度，这样既能避免室温时冷时热，也比较省电。

定频式冷气机：运作方式比较传统。压缩机只能以固定的最高转速运行，当温度适合时，它会完全停下来；当感觉到热了，又会重新以最高速运转。这样一开一停，不但会令温度有所波动，耗电量也相对较高。

冷气机匹数如何选？ 家居面积与匹数对照

冷气机「匹数」是什么？

我们常听到的冷气机「匹数」，是衡量其制冷能力和耗电量的单位。简单来说，匹数越大，冷气机的制冷能力就越强，能让较大的空间迅速变凉。不过，强劲制冷的背后，也意味著需要消耗更多电力。

选择冷气机的匹数，与您家中房间的面积（呎数）有著密不可分的关系。如果房间面积大，却选用了匹数过低的冷气机，冷气机就需要不停地长时间运作，才能达到您设定的凉快温度，这样反而会导致耗电量大增，得不偿失。

家居面积（呎数）与冷气机匹数参考

市面上大部分冷气机品牌，都会提供安装建议，让消费者参考。虽然不同牌子的建议可能有些微差异，但大体上的配对原则相当接近。您可以根据以下列表，为您的家居空间寻找最合适的匹数：

冷气机匹数 建议使用的空间面积 3/4 匹 约 50 - 70 呎 1 匹 约 80 - 100 呎 1.5 匹 约 110 - 150 呎 2 匹 约 160 - 200 呎 2.5 匹 约 210 - 250 呎 3 匹 约 260 - 300 呎



生活实例：陈伯伯的客厅

打个比喻，假设陈伯伯的客厅大约有180呎。根据我们上面的参考列表，这个面积的空间，最适合使用2匹的冷气机。

错误的选择：

如果陈伯伯为了节省买机的钱，选择了一部较便宜的1匹冷气机。当他开冷气时，会发生什么事呢？

这部1匹的冷气机因为「力不从心」，需要不断地用最大风力、最强的制冷模式去运作，就像一个体力不足的人要不停地跑，才能勉强跟上队伍。

即使开了很久，室内温度可能还是降不下来，感觉总是不够凉快。

结果，到了月尾收到电费单时，他可能会惊讶地发现电费比预期高出很多，因为那部1匹冷气机差不多是「全日无休」地在耗电。

正确的选择：

如果陈伯伯听从建议，为他180呎的客厅安装了一部2匹的冷气机。

开机后，冷气机能够在短时间内就将客厅的温度降到舒适的水平。

当达到设定的温度后，冷气机的压缩机便会减慢转速或暂停运作，进入「悭电模式」，只在需要时才再次启动制冷。

这样一来，陈伯伯既能享受到舒适凉快的环境，亦能避免不必要的电力浪费，电费自然会更加「划算」。

总结来说，为大空间配备一部匹数足够的冷气机，长远来看，无论在舒适度还是电费开支上，都是更精明的决定。

冷气机保养大法 悭电及安全使用守则

适当使用及保养，才能将冷气机的效果发挥得更好。消委会曾多次分享使用冷气机的贴士，以下整合了省电、安全、清洁及日常保养的实用贴士，让大家过一个清凉又安心的夏天。

冷气机３大省电方法

想电费单金额少一点，可以试试以下几个方法，简单又有效：

善用风扇： 电风扇的用电量比冷气机少得多。开冷气的同时，不妨也开动风扇，让冷空气在室内流通得更好，吹到人身上会感觉更凉快。这样一来，冷气机的温度就可以调高一些，达到省电的效果。

隔绝热源： 拉上窗帘，避免阳光直接晒进屋内，能有效保持室内凉快。同时，尽量关紧门窗，防止冷气流失。如果用的是窗口式冷气机，记得关上通风口（air vent），减少室外热气进入。

善用时间掣： 如果冷气机有时间掣功能，可以预先设定关机时间，例如在睡著后一两个小时关机，避免冷气开通宵，既省电又可避免著凉。离家前，也千万要记得关掉冷气。

冷气机「长寿」秘诀 洗隔尘网/深层清洁

自行定期简单清洁冷气机，能让冷气机更「长寿」；不过有些较复杂的保养和维修，就需要交由专业人士处理：

勤洗隔尘网： 在夏天期间，建议大约每两个星期，就将冷气机的隔尘网、 进气口和出风口清洗一次。这能防止尘埃阻塞气流，让冷气吹得更顺畅，效能更好。

定期检查： 除了自己清洗隔尘网，也应该定期安排有经验的技师为冷气机进行详细检查和保养。

深层清洁： 每年夏天来临前，可以考虑请专业的冷气清洁公司为冷气机进行一次「大扫除」。深层清洁需要拆卸零件，自己处理会有困难和危险。

关于「雪种」： 冷气机的制冷剂（俗称「雪种」）是密封在喉管内的，正常情况下并不需要添加或更换。除非喉管破裂导致渗漏，否则毋须担心。这类检查和维修涉及专业技术，必须由技师处理。

冷气机５大安全使用守则

使用电器，安全最重要，以下几点要时刻谨记：

独立插座： 冷气机的耗电量较大，应该使用独立的插座，不要与其他电器共用，以策安全。

专业安装： 如果冷气机需要接驳固定电线，必须聘请注册电业承办商进行，确保电力安全。

留意异常情况： 若在使用期间，发现冷气机有不寻常的噪音、过大震动或者发出异味，应立即停止使用，并尽快安排师傅上门检查维修。

避免即时重开： 关掉冷气机后，最好等待数分钟再重新开启，以保护机件。

选购信誉良好品牌： 购买冷气机时，应到信誉良好的店舖选购有牌子的产品，质量和安全较有保障。

*以上资料参考自消委会报告，产品的售价、成分及效能现时或有所更新，仅供参考。

资料来源：2020年第523期、2023年第558期、2024年第571期《选择月刊》