将军澳千色Citistore被传结业！新都城7万呎百货开业26年 官方否认消息

近年本港零售业生态经历巨变，传统大型百货公司的经营模式备受考验，市场上亦接连传出业务收缩甚至结业的消息。扎根将军澳长达26年的「千色Citistore」近日传出结业消息，这间自2000年起已进驻新都城中心二期的百货公司，占地逾7万平方呎，是区内街坊不可或缺的购物点。消息传出后，随即引起广泛关注和讨论，《星岛头条》就此向千色方面了解，获回复表示目前未有结业安排。

网传将军澳新都城千色Citistore 9月结业 官方回应：未有相关安排

日前（24日），有网民在Facebook群组「将军澳主场」引述消息，指位于新都城商场二期的千色 Citistore将于9月结束营业，并有供应商陆续收到停货通知。千色将军澳店于2000年12月正式开业，总面积达到71,668平方呎，是区内最具代表性的百货公司之一，多年来为街坊提供一站式的生活零售服务。

店舖曾于2023年翻新，并设有多个专区以满足不同顾客的需求，当中包括专售孕妇及婴幼儿用品的「KidS’quare」、搜罗各地零食及美食的「C MART!」，以及引进日韩泰潮流服饰的「Sth.」等。

就结业传闻，《星岛头条》向千色查询后，获得官方回复澄清，指将军澳分店并无结业打算。

街坊大叹不舍：由细陪我大，不可失去！

千色将军澳店开业至今26年，不仅是购物场所，更是陪伴无数街坊成长的集体回忆。对于其可能结业的消息，不少居民感到惊讶与不舍，形容它是「真系宝林台柱嚟」。许多网民留言表达惋惜之情「由细陪我大呀，冇埋千色宝琳真系冇嘢行wo」、「唔系啩，千色店已经系新都城嘅一份子，不可失去㖞」。

除了情感上的不舍，更多街坊担心结业会带来生活上的不便，「以后可以去边度买日用品？」、「我好需要千色嘅BB部」、「方便买日本家品同运动衫裤的好地方、又好行。咁多年无咗真系好可惜」。有网民更感叹，随著千色可能结业，昔日新都城的集体回忆已消失殆尽，「执埋就呢度十几廿年所有专属新都城嘅回忆全部冇哂」。

资料来源：将军澳主场