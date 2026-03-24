公众骨灰龛位2026｜3大安置所4.1起接受申请！8月改每月编配 屯门曾咀等全年提供逾1.9万龛位

政府骨灰龛｜公众骨灰龛位申请2026｜食环署龛位编配｜为回应市民对公众骨灰龛位的持续需求，食物环境衞生署（食环署）于今日（3月24日）宣布，将对现行编配制度进行重大改革。今年8月1日起，食环署将以「全新每月编配安排」取代过往的周年轮候模式，提供更稳定及可预期的龛位供应，以缩短市民的等候时间。

公众骨灰龛位编配2026｜食环署最新安排/申请资格/所需文件一文睇清

在公众骨灰龛位全新机制实施前，食环署将于今年4月进行最后一次周年编配，提供包括柴湾哥连臣角新厦、粉岭和合石第六期及沙田石门灵灰安置所各4,000个标准龛位及50个大型龛位，合共12,150个可续期骨灰龛位。搅珠及电脑抽签预计于7月下旬举行，以决定申请人的优先次序及获配的特定龛位。

在公众骨灰龛位全新机制实施前，食环署将于今年4月进行最后一次周年编配。

申请公众骨灰龛位需要什么符合资格？

有意申请的公众骨灰龛位市民，须确保先人符合以下其中一项资格：

死亡时为香港居民，且遗骸于死后三个月内在政府火葬场火化。 在紧接死亡前的二十年内，有最少十年为香港居民，而遗骸在香港以外地方火化。 遗骸在香港经合法捡拾后，在政府火葬场火葬。

公众骨灰龛位申请所需文件

申请人需准备以下文件副本，以完成申请程序：

申请人身份证明文件： 申请人香港身份证副本。

先人身份证明文件： 每位先人的香港身份证或香港居民身份证明文件副本。

火葬／捡拾证明文件： 「领取骨灰许可证」或「火葬证明书」等相关文件副本。

死亡日期证明文件： 适用于火葬证明未显示死亡日期的情况。

关系证明文件： 申请加放先人时，需提供与首位先人的近亲或密切关系证明。

申请人可于2026年4月1日至4月30日期间，透过食环署网站、亲身前往办事处或经热线传真索取申请表格。

食环署8月起改为每月编配 4大安置所全年不少于1.9万龛位

食环署8月1日起将以「全新每月编配安排」取代过往的骨灰龛位周年轮候模式。

从8月1日起，食环署将实施全新的每月龛位编配，以取代现时该3个地点的每年编配安排。新安排下，每月将稳定提供不少于1,600个可续期龛位，全年总计不少于19,000个，并涵盖4个灵灰安置所，包括：

屯门曾咀灵灰安置所

柴湾哥连臣角新厦灵灰安置所

粉岭和合石第六期灵灰安置所

沙田石门灵灰安置所

新机制料每名申请者都会成功编配

食环署强调，每名申请者新机制下，每月抽签时都会成功获编配一个龛位。若申请人所选的安置所名额已满，系统将自动为其编配曾咀灵灰安置所的龛位，申请者可自行决定是否接受。

若申请人选择放弃自动编配的曾咀灵灰安置所龛位，他亦可在下轮每月龛位抽签重新递交申请。然而，若申请人放弃成功抽中并获编配的龛位，食环署于其后六个月内不会再接受同一先人于同一灵灰安置所的有关申请。

资料来源：食物环境衞生署、政府新闻公报