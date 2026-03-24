Market Place春日祭优惠！A4黑毛和牛低至$50 日本米/鸡蛋/啤酒额外88折

连锁超市Market Place搜罗环球优质食材，为追求生活品味的消费者提供多样产品。为迎接春季，Market Place再度举办「春日祭2026」，带来近400款由日本直送的时令美食、清酒及人气零食，当中更推出$99任选两包A4和牛等惊喜优惠。

Market Place大劈价！日本米/鸡蛋/啤酒额外88折 A4黑毛和牛$50起

$50起入手顶级A4和牛、近江A5和牛

今次「春日祭」的最大亮点，莫过于一系列严选的日本和牛。Market Place特别推出「$99任选系列」，消费者可以$99的亲民价，任选两件「岩手县A4黑毛和牛」，可选部位包括肉味浓郁的「和牛上肩胛肉烧肉」及「和牛上肩胛肉扒」，绝对是牛扒爱好者的必买之选。

对于追求极致油香的食客，来自日本三大和牛之一的「近江A5和牛」亦是不二之选。其「肩眼火锅片」取自最柔嫩的部位，脂肪纹理细腻，入口即化，让人回味无穷。

米芝莲拉面名店坐阵 日本人气零食、蔬果直送到港

想念日本的地道拉面？Market Place带来了多款人气即食面。当中包括荣获米芝莲推介的东京拉面名店「银座篝」所监修的「银座篝鸡白汤拉面」，让您在家中也能品尝到其招牌的浓郁鸡白汤头。此外，来自福冈的「一风堂豚骨拉面」以及由知名快餐店「Mos Burger」监修的烧汉堡风味薯条，款款都是不容错过的必试滋味。

春季是品尝海鲜与蔬果的最佳时节，Market Place精选了多款日本直送水产，包括闻名全日本的「广岛急冻生蚝」，肉质饱满鲜甜；还有来自鸟取县的「日本熟红鳕蟹爪」，经过急冻技术处理，完美锁住其细嫩肉质与鲜甜。水果方面，则有香川县特产的「女峰士多啤梨」，果香馥郁，酸甜平衡。此外，还有青森县的「王林苹果」及春初限定的「日本长芋」，口感绵密，让您全面感受春日的田园气息。

清酒佳酿琳瑯满目，美酒爱好者不容错过

「春日祭」同时也是一场日本美酒盛宴。焦点推介包括以爱媛县独有花酵母酿造的「华姬樱纯米吟酿」，入口清爽，散发著天然米香。此外，百年酒造「八木酒造部」出品的「山丹正宗纯米大吟酿」，亦带来纯净的米香与花果气息。推广期内，多款著名清酒品牌如「獭祭」、「七贤」等均以优惠价发售，绝对是清酒爱好者的寻宝好时机。

Market Place「春日祭 2026」优惠

活动日期：即日起至4月23日

地点：Market Place全线分店及网店

主要优惠： 岩手县A4黑毛和牛：$99/2件 日本A5加贺和牛寿喜烧：优惠价$258/240克 无骨鱼扒系列：$99/3件 清酒/梅酒优惠：凡选购任何两支500毫升或以上之日本清酒或梅酒，即享88折

每周限定优惠： 3月27日至4月2日：选购两盒日本鸡蛋或以上，可享额外88折 4月3日至4月9日：选购两包日本米或以上，可享额外88折 4月10日至4月16日：选购日本啤酒(350毫升x6)满$100，可享额外88折 4月17日至4月23日：选购三罐/樽日本饮品，可享额外88折



资料来源：Market Place