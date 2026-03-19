惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折

深受香港市民欢迎的连锁超级市场惠康，以遍布各区的便利网络和齐全的商品选择，成为许多家庭日常采购的首选。为回馈顾客，惠康将于3月21日（星期六）推出仅此一天的「虎虎生『惠』大折日」，提供全店买满$168即享88折的惊喜优惠，折扣金额无上限，是消费者大手入货的绝佳时机。

惠康超市88折优惠 一日限定全场有折

惠康超市88折优惠 一日限定全场有折

惠康粮油/日用品/零食大折扣

只要于本周六（3月21日）到惠康超级市场，全店买满$168即享88折，消费者可趁此快闪折扣良机，为家居进行一次全面的物资补给。从米、油、面等主食，到各式酱料、零食饮品，再到卫生纸、清洁剂等日常消耗品，都可享有折扣，让家庭开支变得更轻松。

红酒、白酒折上折优惠

对于喜爱品酒的人士来说，这次的优惠更是双重惊喜。活动当日，凡选购红酒或白酒产品满$300，即可额外享有85折优惠。最吸引人的是，此酒类折扣可与全店的88折优惠同时使用，形成「折上折」。不论是为周末的家庭聚会挑选一支醇厚的红酒搭配牛扒，还是为朋友派对准备几瓶清爽的白酒，这个优惠都为您的餐桌增添品味，同时大大节省开支。

惠康超市88折优惠

优惠日期：2026年3月21日（星期六），仅限一天。

活动地点：全线惠康门市（不包括7-11及店外展销场）。

主要优惠：于门市消费满$168，全单即享88折。 折扣金额无上限。

额外优惠：购买750毫升或以上的红/白餐酒，折实后满$300，酒类产品可再享85折。 此优惠可与88折优惠同时使用。 原箱、礼盒装及赠品除外。

条款及细则： 优惠不适用于购买婴幼儿奶粉、礼券、电话储值咭、胶袋收费、送货费，以及任何储值或增值服务。 优惠不可与其他优惠券（包括内地游客优惠券）同时使用。 货品数量有限，售完即止。 如有任何争议，惠康保留最终决定权。



资料来源：惠康超级市场 Wellcome Supermarket