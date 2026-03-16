中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份

面对通胀压力，生活成本持续上升，许多基层家庭在应付日常开支时，对电费的负担尤其感到吃力。为此，中电特别拨款$3,000万，推出全新的「节能家电更换计划」，帮助资助合资格的长者、低收入家庭及残疾人士更换高能源效益的一级能源标签电器，直接减轻经济负担，同时改善生活质素。计划将于明日（3月17日）开始接受第一阶段的申请，成功申请者可获得最高$2,700的资助额。

中电换电器资助「节能家电更换计划」 $2700申请资格＋方法一文睇清

中电换电器资助「节能家电更换计划」 $2700申请资格＋方法一文睇清

今日（16日），中电宣布推出全新「节能家电更换计划」，帮助资助合资格的长者、低收入家庭及残疾人士，将家中老旧、耗电量较大的电器，更换为达到「一级能源标签」标准的高效节能型号。成功申请的家庭可于中电「度度赏」平台购买指定家电，在做到减碳又悭钱的同时，提升居住环境的舒适度。

如何参与中电「节能家电更换计划」？

中电「节能家电更换计划」申请人必须满足以下所有条件：

身份资格：申请人必须为以下三类人士之一： 65岁或以上长者类别，并正在领取以下其中一项津贴： 综合社会保障援助（综援）；或 长者生活津贴（长生津）。

低收入家庭类别，并正在领取以下其中一项津贴： 在职家庭津贴；或 综合社会保障援助（综援）；或 学校书簿津贴计划全额津贴；或 幼稚园及幼儿中心学费减免计划全日制学费减免全免。

3. 残疾人士类别，并正在领取以下其中一项证明或津贴： 残疾人士登记证；或 综合社会保障援助计划下的交通补助金；或 公共福利金计划下的伤残津贴。

居住要求：必须为香港居民，并于中电供电范围内的地址居住不少于一年。

生活例子话您知：谁符合资格申请「节能家电更换计划」

为了让您更清楚谁可以申请「节能家电更换计划」，《星岛头条》准备了几个简单的例子：

例子一：70岁独居的陈伯伯

情况： 陈伯伯一个人住在观塘的公共屋邨，每月都有领取「长生津」。家中的冷气机已经用了十多年，又嘈吵又耗电。他在这个单位已经住了超过20年，一直都是用中电的电。

结果： 陈伯伯完全符合资格。因为他既是65岁以上的长者，又正在领取指定的津贴，而且在供电地址住满一年以上。他可以申请资助，换一部新的节能冷气机。

例子二：单亲妈妈王太太

情况： 王太太与两个正在读小学和幼稚园的孩子，一同住在深水埗的㓥房单位。由于收入不稳定，她的大儿子成功申请了政府的「学校书簿津贴计划全额津贴」。家里的雪柜很旧，制冷效果差又耗电。他们在这个地址住了三年，电费单是中电的。

结果： 王太太的家庭符合资格。因为她的家庭正在领取「学校书簿津贴计划全额津贴」，属于计划中的「低收入家庭」类别，并且住址符合要求。她可以为家庭申请资助，更换一部新的节能雪柜。

例子三：行动不便的阿明

情况： 阿明因身体原因，持有社会福利署发出的「残疾人士登记证」。他与家人同住在屯门，家中的电热水炉最近经常失灵。他们在这里住了五年，是中电的客户。

结果： 阿明符合资格。因为他持有「残疾人士登记证」，属于「残疾人士」类别，并且符合居住要求。他可以代表住户申请资助，为家里更换一部新的电热水炉。

中电资助计划可以选择购买甚么电器？

合资格人士可选择透过网上系统或亲身递交表格申请，成功申请后在购买指定家电时，可获最高订单总额七成，或最高$2,700资助，金额以较低者为准。为配合不同家庭的需要，计划分阶段提供多种节能电器选择。在3月17日开始的第一阶段，主要针对夏季耗电量较大的电器，提供「变频冷气机」及「电热水炉」供合资格家庭更换；而在4月27日展开的第二阶段，还会增加「雪柜」及「洗衣机」两个选项。

成功申请后，中电会根据申请次序安排购买。值得注意的是，每户最多可购买其中两个种类的家电，而每个种类只可买一件产品，以确保资助能更广泛地惠及有需要的家庭。此外，为鼓励电子化流程，如经网上申请及购买，更可获赠额外礼遇。

中电电器资助重要申请日期、方法、注意事项一览

计划将分为两个阶段，合共提供约11,000个名额，申请以「先到先得，额满即止」的方式处理：

中电「节能家电更换计划」 申请日期 名额 网上申请 亲身递交申请 申请结果 第一阶段 2026年3月17日至3月23日 约5,000个 表格将于3月17日9am开放，至3月23日11:59pm截止 表格将于3月17日起，可于中电客户服务中心索取 3月30日至4月9日，以电邮方式通知申请结果 第二阶段 2026年4月27日至5月3日 约6,000个 表格将于4月27日9am开放，至5月3日11:59pm截止 表格将于4月27日起，可于中电客户服务中心索取 5月12日至5月15日，以电邮方式通知申请结果

「节能家电更换计划」申请前准备及注意事项

有意申请的人士需预先准备好以下资料，以确保申请过程顺利：

此外，申请人亦需留意以下几点：

所有申请不接受后补资料，递交前请再三确认表格内容正确无误。

每户最多只可购买其中两个种类的电器，而每个种类只可选购一件产品。

如申请者在第一阶段未能成功申请，可于第二阶段再次尝试递交。惟每位合资格人士最终只会获得一次资助。

曾于2025年成功申请「变频冷气机更换资助计划」的客户，不可再次申请此计划。

成功申请后如何享用「节能家电更换计划」资助？

中电会按申请次序核实资格。申请成功后，合资格人士将收到附有「专属优惠码」的确认电邮，并可根据申请时所选择的购买方式使用资助。该优惠码只限使用一次，使用后将自动失效。

网上购买 申请者必须在电邮列明的指定时段内，登入指定的「度度赏」连结进行购买，逾期将不获受理。 选择心仪家电并将其加入购物车。 在结算时输入「专属优惠码」以扣减资助金额，并支付余额。 完成付款后，将有专人联络安排后续的送货及安装事宜。

门市购买 中电将有专人致电联络，为申请者预约亲临门市的购买时段。 申请者须带同附有「专属优惠码」的申请成功电邮，在预约时段内到指定门市购买，不接受非预约人士。 选购家电时，向职员出示成功电邮及「专属优惠码」，并即场缴付余额。 完成交易后，同样会有专人联络安排送货及安装。



资料来源：CLP