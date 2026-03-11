iPhone用户必看！iOS 26.4更新迎来8款全新Emoji 扭曲脸、杀人鲸抢先预览

苹果公司（Apple）作为科技界的领导者，其iOS系统的每一次更新都备受全球用户瞩目。近期，苹果向开发者释出了iOS 26.4的第四个测试版本，再次为使用者带来惊喜。这次更新的一大亮点，是即将加入iPhone键盘的8款全新Emoji表情符号，从生动的「扭曲的脸」到可爱的「毛茸茸的生物」，每一款都极具创意，势必将为您的日常沟通增添更多乐趣。

iOS 26.4更新8款新Emoji逐个看 扭曲脸、杀人鲸、山崩

随著每年Unicode联盟的标准化批准，新的Emoji得以在全球各大平台普及。在最新的iOS 26.4 beta4版本中，苹果终于将去年夏季获批的Emoji正式纳入系统。这些新成员不仅设计独特，更能精准表达过往难以形容的情境与心情。

新增的8款Emoji各具特色，例如「扭曲的脸」适合用来传达一种混乱、晕眩或不知所措的复杂情绪；而「战斗云」则为描绘内心挣扎或戏剧性场景提供了绝佳的视觉符号。此外，「毛茸茸的生物」以其可爱模糊的外形，可用于表达温暖或柔软的感觉；「芭蕾舞者」则展现了优雅与艺术之美。其他新符号还包括了充满动感的「山崩」、海洋霸主「杀人鲸」、雄浑的「长号」以及充满冒险气息的「藏宝箱」，丰富使用者的表达选择。

iOS 26.4新增Emoji：

芭蕾舞者 扭曲的脸 战斗云 毛茸茸的生物 山崩 杀人鲸 长号 藏宝箱

Emoji统一标准化 跨平台沟通零障碍

尽管苹果的智慧功能（AppleIntelligence）已允许用户创建个人化的「Genmoji」，但官方Emoji的统一标准仍然无可取代。这些经由Unicode联盟批准的符号，是构成全球数位语言的基础。它们确保了无论您使用的是iPhone、Android手机还是Windows电脑，所发送和接收的表情符号都能保持一致，从而避免因设备不相容而导致的沟通误解。

当iOS2 6.4正式版发布后，这8款新Emoji将成为跨平台沟通的标准一部分，让沟通更为顺畅。

iOS 27候选Emoji抢先看

对于总是期待新功能的苹果粉丝来说，下一代iOS 27的Emoji候选名单也已悄然浮现。目前已知的潜在新成员包括「向左和向右的拇指手势」，这或许将使用户在表达赞同或反对时有更多方向选择。此外，「流星」、「瞇眼笑脸」及「橡皮擦」等符号也在候选之列。不过，这些Emoji仍处于提案阶段，尚未获得最终批准，果粉们还需耐心等待官方的最终确认。