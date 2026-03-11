红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤

连锁超级市场是不少大型屋苑商场的标准配备，为居民提供日常所需。然而，红磡升御门的居民近日却面临附近唯一超市结业的困境。近日，有网民于社交平台发文，指商场内的百佳旗下的Fusion超市已经停业，偌大商场仅余一间商店惨淡经营，令本已人流稀少的地方更显萧条，被形容为「高级死场」。

红磡升御门Fusion超市结业！商场仅剩1店守得住

昨日（10日），有网民于Facebook群组「黄埔人•红磡人•土瓜湾人」内发文，指红磡升御商场内的Fusion超市已结业。从原帖附上的照片可见，超市已拉下大闸，店内货物几乎被清空，仅剩下零星纸皮堆在货架上，一片萧条。

据悉，升御商场自2012年落成以来，曾吸引东海堂、759阿信屋、萨莉亚、三联书店等多间连锁店进驻，一度非常热闹。可惜近年随著商户陆续离场，商场人流一去不返。在Fusion超市结业后，据了解商场内如今仅剩下一间珠宝店仍在营业。

居民叹购物不便：唯一嘅超市都无

在社交平台，有升御门居民反映，Fusion超市是他们日常购物的主要依靠，结业为居民带来极大不便。有居民留言指「个商场已经是死城，然后连唯一嘅超市都无，买嘢真系吾方便」。虽然附近仍有其他超市，但对行动不便的长者或残疾人士来说，「坐轮椅就可能真系唔方便」，生活将受到直接影响。

不过，亦有不少居民对超市的结业表示理解，甚至认为是意料中事，并直言超市能「挨到今日都算系咁」，道尽商场经营的艰难。

网民总结升御商场3大致命伤

综合网民意见，升御商场的衰败并非朝夕之事，其设计及经营策略存在三大致命伤。首先，商场动线规划欠佳，有网民指出「根本由佢封咗另一边出口畀补习中心同幼稚园开始，就已经变咗无哂人流」。其次，商场过度依赖单一客源，「只著重依靠升御门居民，吸引唔到其他客源」。最后，地理位置及交通配套亦是硬伤，在「冇地铁，附近又冇嘢行」的情况下，难以吸引区外人流，最终只能成为「畀人接放学叹冷气」的地方。

资料来源：黄埔人•红磡人•土瓜湾人