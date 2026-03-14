全港超市/连锁店10大悭钱攻略！DONKI/AEON隐藏特价时段 1方法拎惠康/百佳现金券

在物价持续高涨的时代，精打细算成为市民的日常。想在日常购物中有效地节省开支，其实有不少隐藏窍门等待发掘，从把握超市的晚间减价时段，到善用各大连锁店的会员优惠及信用卡折扣，都能积少成多，显著减轻生活负担。本文为您整合全港十大超市及连锁店优惠，如DONKI、AEON、惠康、百佳等的悭钱攻略，享受更精明的购物乐趣。

1. 百佳/TASTE/Fusion 易赏钱会员月月赏 超市购物享95折

全港超市/连锁店10大悭钱攻略！百佳/TASTE/Fusion 易赏钱会员 超市购物享95折

百佳、TASTE 及 Fusion 的「易赏钱」App 会员可享每月专属优惠。以2026年3月为例，会员在门市购物满指定金额即可享95折。此外，手机应用程式内亦提供网购送货、网购店取「落佳拎」及「快趣送」等不同服务的折扣码及免运费券，只需简单几步领取电子优惠券，即可在结帐时使用。

2. 惠康超市 yuu现金券+信用卡优惠

惠康超市 yuu现金券+信用卡优惠

yuu手机应用程式会不定时向会员派发惠康现金券，可用于购买任何产品。另外，持有恒生 enJoy 卡的顾客亦可享有独家优惠，在每月的3日、13日及23日，于门市或网店单一签账满指定金额，即可享92折及3倍yuu积分回赠。

3. DON DON DONKI 指定时段熟食、寿司大特价

DON DON DONKI 指定时段熟食、寿司大特价

DON DON DONKI的日式熟食与寿司一直深受港人欢迎。原来每到晚间，DONKI都会悄悄上演「越夜越精彩」的折扣优惠，各分店一般在晚上8时后，陆续为寿司、丼饭及炸物等熟食贴上折扣标签，优惠低至6折。不过，「极上拖罗寿司」等热门商品极为抢手，想成功入手就要把握首轮减价时机。

4. AEON 周三特价日+晚间特价标签

AEON 周三特价日+晚间特价标签

AEON的熟食区及寿司刺身区同样设有晚间优惠，店员通常在晚上7时半至8时后贴出特价标签。此外，AEON将每逢星期三定为「周三特价日」，大量食材及日用品均会减价。顾客亦可留意每月11日的「永旺日」，将购物后的黄色收据捐赠予指定的非牟利机构，消费同时行善。

5. SOGO 崇光百货 日本直送刺身晚间特价

SOGO 崇光百货 日本直送刺身晚间特价

想以优惠价品尝高级日本直送刺身及寿司，SOGO的超市绝对是寻宝之地。超市通常在晚上8时左右，即关门前约一至一个半小时，开始进行「大割引」。店员会逐步为商品贴上减价贴纸，临近关门时更有机会出现半价优惠，是入手平时不舍得购买的海胆及高价鱼生的最佳时机。

6. 一田YATA 每月会员折扣优惠 满额即享95折

一田YATA 每月会员折扣优惠 满额即享95折

一田百货常设多样化的折扣活动。例如在2026年3月，超市及生活百货提供满额即享95折优惠。此外，会员在逢星期三购物可享3倍积分，特定周末亦有减价活动。顾客可下载YATA App，除了能赚取积分，更可随时了解最新的优惠资讯。

7. 元气寿司 会员感谢日8折

元气寿司 会员感谢日8折

元气寿司的会员在指定的「会员感谢日」可享全单8折优惠。2026年的「尊尚会员感谢日」定于每月首个星期二，而「银会员感谢日」则为每月首个星期三。此优惠适用于堂食及外卖自取，惟需注意加一服务费以原价计算，并且不能与其他优惠券同时使用。

8. 争鲜 晚市折扣隐藏优惠 寿司低至$2/件

争鲜 晚市折扣隐藏优惠 寿司低至$2/件

连锁寿司店争鲜在晚间关门前，通常会将寿司以8折发售。不过，有省钱达人发现，只要掌握特定方法，即可以低至每件$2的价格购买原价$3的寿司，对于寿司爱好者而言是个不可错过的消息。

9. 寿司郎 期间限定优惠

寿司郎 期间限定优惠

人气寿司店寿司郎（Sushiro）经常推出期间限定的优惠活动，例如「$12大吞拿鱼腩」或特定季节食材的推广。顾客只需下载寿司郎官方手机App，即可实时取票、预约订位，并第一时间接收最新的优惠资讯，避免错过任何品尝美食的机会。

10. 连锁面包店 收舖清货促销

除了超市，各大连锁面包店亦是悭钱的好去处。为了清空当日出炉的产品，大部分面包店会在晚上8时或8时半后推出促销，常见优惠包括买二送一或全线8折等。下班时顺道购入，即可作为翌日早餐，日积月累下能省下一笔可观的开支。