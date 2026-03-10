将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设

完善的社区配套是提升居民生活质素的关键，近日居住于将军澳南的街坊有好消息了！西贡民政事务处早前公布将军澳第67区街市大楼，计划兴建行人天桥连接天晋IIIA期及将军澳中心两个私人屋苑。而西贡区区议员张美雄亦率先披露新街市大楼内多项民生福利设施，部分更专为长者而设，预计落成后会更方便将军澳居民，即睇内文详情！

将军澳第67区街市大楼设施一览！毗邻入境处 建行人天桥连接2屋苑

西贡民政事务处早前于《2026至2027年度工作计划》中，正式提出将为兴建中的将军澳第67区街市及联用综合大楼，增设两条行人天桥，旨在完善该区的行人网络，方便居民日后前往街市及使用大楼内的其他设施。

根据民政事务处文件所述，计划将会兴建两条阔4.5米、长约45至50米的行人天桥，分别横跨将军澳唐贤街及宝邑路，连接天晋IIIA及将军澳中心两个私人屋苑。工程预计于2027年上半年展开，目标配合大楼于2028年年底前启用。

西贡区议员透露13层内部设施 捐血站/母婴健康院 3项为长者而设

而区议员张美雄近日亦发布影片介绍这个新「天桥」计划，他认为能「加强邻近的接驳通道及交通配套，方便居民买餸」。除了交通接驳外，张美雄亦在影片中详细介绍了这座楼高13层的街市及综合大楼内部设施，可谓一应俱全。据张议员所指，这座联用综合大楼集街市、医疗及社福设施于一身，服务范围涵盖婴幼儿、儿童、成人至长者的不同年龄层。

当中设施包括占地3层、提供约140个摊档的公营街市、两层地底停车场、母婴健康院、皮肤科诊所、儿童体能智力测验中心、捐血站、残疾人士地区支援中心、儿童体能智力测验中心，以为专为长者而设的长者邻舍中心、长者日间护理中心及地区康健中心等。届时，加上天桥网络的落实，将有效串连起港铁站、周边大型屋苑，形成更完善的「天桥之城」布局，大大方便居民。

资料来源︰西贡民政事务处、张美雄@fb