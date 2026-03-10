长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM

现在市面上有各式各样的手机月费计划，收费和服务内容都不同，让不少消费者感到难以选择。近年，各大电讯公司特别为银发族设计了不同的月费计划优惠，惟老友记在选择时可能对计划的详细内容一知半解。《星岛头条》为大家整理了市面上7个专为长者而设的手机月费计划，当中包括SUN Mobile 、csl、中国移动、中国联通 等网络承办商，另附上消费者委员会的实用贴士，帮助各位老友记作出最适合自己的选择。

长者手机月费优惠7大推介！平价电话Plan价钱、数据用量、申请资格一文睇清

香港多家通讯服务公司都推出了专为长者设计的乐龄手机计划优惠，希望提供价钱实惠又方便的服务。这些计划普遍提供足够的本地数据，即使高速数据用完，也能用较慢的网速继续上网，同时包含大量甚至无限的本地通话分钟。许多计划亦考虑到长者跨境通讯的需要，加入了中国内地和澳门的漫游数据选项。

1. SUN Mobile 长者乐悠数据服务计划 4.5G无限上网＋本地通话

SUN Mobile的乐悠数据服务计划专为60岁或以上人士设计，每月实际收费$58，即享5GB 4.5G高速数据，用完后仍可128kbps无限上网，同时提供无限本地通话分钟，确保与挚爱亲友畅聊不限时。此外，长者月费计划更永久豁免$18的月费，包括港铁、隧道、流动电讯牌照及行政费。

SUN Mobile「4.5G乐悠数据服务计划5GB」

2. csl Smart爸妈服务4.5G月费计划$58 永久豁免$18行政费

csl为年满65岁的客户提供两款专享月费计划，申请时需出示有效身份证明便可享有优惠。其中4.5G的计划的月费为$58，并须签订24个月的承诺期。计划包含每月5GB的本地流动数据，当数据用量达到上限后，本地流动数据服务的速度将降至最高1Mbps。此计划永久豁免$18的行政费。在合约期内，客户可以每月$10的优惠价，额外享有1GB的中国内地及澳门数据漫游组合，方便长者跨境通讯。

csl「 Smart爸妈服务月费计划4.5G」

3. csl Smart爸妈服务5G月费计划$58 永久豁免$18行政费

csl另一个「Smart 爸妈服务月费计划」同样适用于年满65岁的客户。月费$98可享有每月20GB的本地5G流动数据，并永久豁免$18的行政费。更特别的是，合约期内免费包含每月1GB中国内地及澳门漫游数据，以及每月15分钟漫游通话。此外，5G $98月费计划还提供手机屏幕保护贴更换服务，但仅适用于指定手机型号，且需事先预约。

csl「 Smart爸妈服务月费计划5G」

4. 中国移动 长者电话月费计划 每月10GB 5G数据

中国移动香港的「长者5G服务计划」专为年满60岁或以上的长者而设。每月$88的费用即可享10GB的香港本地数据，及无限任用的通话服务。现时，于网上申请更可额外豁免$432的行政费。

中国移动「4.5G乐悠数据服务计划5GB」

5. SmarTone 月用轻量王 毋须签约 插sim卡即用

SmarTone「月用轻量王」采用预付储值卡制度，毋须签约申请，特别适合退休人士或长者使用。组合费用为$65，有效期30日，提供首5GB数据传输速度最高42Mbps，当数据用量达到5GB后，将根据公平使用政策（FUP）调整，数据速度不高于2Mbps。通话方面，提供首2,000分钟的免费本地通话，其后按每分钟HK$0.15计费。此卡毋需申请，插卡即可使用，费用会即时从储值额中扣除。

SmarTone「 月用轻量王」

6. 中国联通 乐悠本地数据无忧计划 $38一卡两号

中国联通（香港）「4G 乐悠本地数据无忧计划」优惠适用于年满60岁人士，需出示身份证明。月费为$38，并须签订24个月的固定合约期。服务内容包括每月8GB本地数据，以及无限香港通话分钟。透过网上申请，客户可豁免行政费（需使用Visa/MasterCard设定自动转账），并额外获赠一卡两号服务。此外，在固定合约期内，每月$10的内地号码月费亦可获得豁免。

中国联通「4G 乐悠本地数据无忧计划」

7. SoSIM 优悠360组合$33/月 送6GB大中华数据

SoSIM长者优惠针对60岁或以上乐龄客户，需以香港身份证进行实名登记认证。组合售价$396，有效期360日，平均每月约$33，并提供每30日30GB FUP本地数据及3,000分钟本地通话。此外，计划免费送赠360日6GB中国内地、澳门、台湾外游数据，更免绑约、免行政费，并确保储值卡有效期永续。

SoSIM「优悠360组合」

长者申请手机月费计划要注意！消委会4大选择贴士

面对市面上多款的手机月费计划，长者往往感到眼花撩乱。消委会曾于2023年的《选择月刊》中整理出四大贴士，助老友记作出最精明的选择，避免堕入消费陷阱。

1. 按实际用量比较 计算真正月费

选择服务的第一步，是清晰了解自己的使用习惯，而非单纯被广告吸引。比较不同计划时，除了基本月费，亦必须计算行政费、回赠等项目，从而得出每月「实际支出」。同时，应仔细比较各计划的数据用量、网速限制、通话时间及漫游选项等。消委会亦提醒，消费者不应只考虑标榜「长者优惠」的计划，因为部分标准5G计划在价格相近的情况下，可能提供更佳的服务内容。

2. 细阅合约条文 口头承诺需留纪录

签署合约前，花时间细心阅读所有条款至关重要。假如是经电话销售人员推荐而签约，应要求电讯商提供合约的书面副本，并将所有口头承诺以录音或文字方式记录下来，以作日后凭证。签约后，若发现服务与预期有出入，应立即联络电讯商，查询合约是否尚在「冷静期」内，并了解取消或修改合约的程序，以保障个人权益。

3. 留意合约期满后的续约与转台安排

合约届满后的安排同样不容忽视。消费者应主动向电讯商了解续约流程，以及原有的月费优惠能否获得保留。部分电讯商会在合约期结束前主动联络客户，但也有公司设有自动续约条款，建议消费者提前查询清楚。若决定携号转台至其他供应商，过程相当简单，一般只需直接向新公司申请即可。

4. 主动关闭漫游功能 预防产生额外费用

为免手机在本地或外地自动连接到非本地网络，而产生意料之外的昂贵漫游费用，最保险的做法是要求电讯商预先关闭数据漫游功能，待有外游需求时才重新启动。由于部分电讯商会为用户预设开启此服务，消费者应主动查询并管理好相关设定，避免不必要的金钱损失。