米芝莲粤菜食府服务质素引议？港人力数3大失望位 埋单失误险致大损失 网民震惊：睇少眼都唔得

近年，本地餐饮业的服务不时成为网民讨论的话题。早前，有港人在农历新年后的工作日与同事吃「开年饭」，并前往一间获米芝莲星级推荐的粤菜食府，打算「食餐好嘅」。当日，一行7人惠顾价值$1200/位的套餐，事主直言菜肴质素正常，但服务方面却令人失望，尤其是结帐时发生一个失误险致损失金钱，引来网民大感震惊：「睇少眼都唔得！」

米芝莲餐厅以星级、必比登推介等为核心，当中获得三星评级为最高荣誉，料理有如艺术品般，可说是最高的肯定。早前，有港人与同事前往一间获米芝莲星级推介的粤菜食府，并打算「食餐好嘅」作为开年饭。当日，一行7人惠顾每位$1,200的套餐，事主评价点心、例汤、鲍鱼等菜肴味道正常，惟服务质素却与他预期之中有落差，并力数3大失望位。

首先，侍应未能回答当日例汤的款式，「我循例问今日系咩汤？个侍应系唔知，其实我觉得你上菜之前或者我落单都可以同客人讲声，今日系乜嘢例汤」。其次，至用餐尾声，事主认为侍应未有预先询问客人选择哪款甜品，直接送上3碗红豆沙及4碗蛋白杏仁茶，「礼貌上都可以问吓大家喜欢食边款甜品？如果你卖晒红豆沙，其实都可以交代一声，冇理由要客人自己交换」。

最后，由于事主选择的是每位$1200的套餐，因此一行7人连加一及杂费等，结帐金额约为$9,000多。然而，当他看到信用卡签账单据竟显示$99,823，随即大感震惊，「张单嚟到系9万几啊，我问过阿姐，佢都打咗个突，话好彩我睇到，如果唔系又要走多一转」。

网民叹：睇少眼都唔得……

对于事主的用餐体验，有网民认为不论哪种级别的餐厅，作为客人也要多加留神，「睇少眼都唔得」。有网友认为侍应需要了解当日供应的菜式，「咩例汤都唔知，茶餐厅侍应都不如」、「茶记啲阿姐都答到你今日例水系乜」；网民笑指本以为是一名麻烦客人的故事，「睇落去，餐厅系抵X嘅，连基本都做唔到」。

有网友提到，米芝莲摘星只与食物质素有关，「服务系唔会计入任何评分入面」。翻查米芝莲网页显示，餐厅评级制度根据5大标准，包括食材品质、厨师对味道及烹调技巧的驾驭能力、料理中呈现的个性、是否物有所值及餐饮水准的一致性。

