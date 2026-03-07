5大长者运动健身优惠！康文署免费兴趣班/伸展瑜伽/24小时Gym Room

要维持健康活力的晚年，恒常运动是不可或缺的关键。为鼓励老友记多活动，康文署及多个机构均有推出专为长者设计的多元化运动健身活动，让他们在舒展筋骨的同时，更可以结识新朋友、挑战自己。《星岛头条》将为大家详细整理5大机构的课程特色及报名方法，当中包括健身室、瑜伽课程、室外运动设施等，协助长者轻松寻找并参与合适的健体活动。

长者运动课程2026｜5大健身优惠、免费活动介绍/参与方法一览

社会日益关注长者健康，本港多个机构，包括康文署、Bring in Change、Anytime Fitness等，纷纷推出专为长者设计的运动课程及设施，部分活动更是免费参加，助老友记拓展社交，为健康晚年打下稳固基础。

1. 康文署｜ 长者健身园＋免费体育兴趣班

长者运动课程2026｜康乐及文化事务署（康文署） 长者健身园＋免费体育兴趣班

康文署在港九新界均设有户外免费健身设施供市民使用。这些健身设施包括「长者健身园地」、「健身园地」及「健身站」。其中，长者健身园地提供健骑机、太极揉推器、上肢伸展器、扭腰踏步机、脚踏平台、上身伸展架等，适合长者使用的健体器材。

此外，康文署亦有推出为「长者体趣同乐」、「活力长者计划」及「长者康体汇聚」三大项目，专为长者提供大量体育活动，如羽毛球、太极、乒乓球等，而当中大部份的活动均为免费，长者只需要选择自己合适的日子和社区中心即可参与。

康文署长者运动班报名方法

2. Bring in Change ｜每周恒常运动班 65岁或以上长者免费报名

长者运动课程2026｜Bring in Change 每周恒常运动班 65岁或以上长者免费报名

Bring in Change是由一群热心运动的义工组成的慈善团体，旨在透过陪伴与鼓励，带动长者建立运动习惯。机构定期与不同社福中心合作，在各区举办恒常的免费长者运动班，如瑜珈伸展、跑步、北欧健走等。有兴趣的长者可透过官方专页，留意每月最新的活动时间表及详情。

3. 瑜乐伽教室 ｜长者瑜伽 改善身心灵健康

长者运动课程2026｜瑜乐伽教室 长者瑜伽 改善身心灵健康

瑜乐伽教室是一间专为长者及乐龄人士服务的社会企业，提供一系列安全而专业的瑜珈课程。课堂种类繁多，包括椅子瑜伽、阴阳瑜伽、伸展瑜伽等，收费由$90至$110/堂不等，旨在透过温和的练习，全面提升长者的身心健康。练习瑜珈不仅能有效改善身体的柔韧性和平衡力，更有助减慢机能衰老、预防疾病；在精神层面，它能帮助长者达致心境平和、促进情绪健康，由内而外地焕发活力。

4. Anytime Fitness ｜乐悠咭专享优惠，24小时随时健身

长者运动课程2026｜Anytime Fitness 乐悠咭专享优惠，24小时随时健身

连锁健身中心Anytime Fitness分店遍布全港，提供24小时开放的便利服务及多元化的健身器材，而中心更特别为持有本地有效乐悠咭的长者提供月费优惠，凡购买12个月会籍，每月只需$475。老友记可透过官方WhatsApp预约连结登记试玩，或直接前往任何一间分店，向客户服务员出示乐悠咭查询及办理优惠会籍。

5. 香港长者健体教室｜ 50+岁即可报名 全港唯一长者健身室

长者运动课程2026｜香港长者健体教室 50+岁即可报名 全港唯一长者健身室

香港长者健体教室作为全港唯一专为长者而设的健身室，配备适合长者使用的器材，并由专业教练指导。课程分为初阶班、恒常班及进阶班，试堂收费为每堂$100，正式课堂则为$1,500/10堂，会由教练亲自为50岁或以上老友记的体能进行评估，报读适合的课程，透过系统性训练，提升长者的运动质素及身体机能。

