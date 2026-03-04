港人称「低物欲」每月$6000能在香港生存！网民热议关键是解决这问题...

香港生活成本高昂，不少人为生活奔波劳碌。近日，有网民发帖称，凭借「低物欲」的生活方式，每月仅需$6000便足以在香港生存，更表示储蓄足够自己「躺平十年」，此番言论引发网上热议，网民普遍认为，住屋成本正是港人生活的最大难题。

每月仅$6000即可在香港生存！？网民叹：前提是要有楼

港人分享「低物欲」开支 食住行花费有限

帖主以「我计一计发觉原来每月$6000已经够自己系香港生存」为题，详细列出自己的开支，认为在无住屋压力的情况下，生活开销远低于社会普遍想像。首先，由于家中已经置业，因此没有住屋方面的压力，而他与家人分摊的水电煤、管理费、差饷等费用，每月约为$3000内。

饮食方面，他选择每日两餐在家自煮，开销控制在$2000左右。此外，他甚少乘搭交通工具，因此交通费约为$400内，并且「冇乜要洗钱嘅娱乐」。帖主总结，基于这种低物欲的生活模式，加上现有的储蓄，实际上「够我完全唔做嘢躺平十年」。

网民看法两极：「生存」不等于「生活」

帖文发布后迅速在网上发酵。不少网民道出了香港生活的核心问题在于住屋，「喺香港解决到住，其他都唔系大问题」、「根本香港地最大压力系住方面咋」，若撇除住屋开支，「如果唔计住问题，几千一定够」。

然而，亦有网民提出不同看法，认为这种生活方式仅限于「生存」，而非「生活」。有网民点出，「人都会有欲望，会想住好啲食好啲去旅行」，并提到对未来的焦虑感，如「未来医疗费用通胀，保险，父母离开后嘅生活变化」等，都是需要考虑的现实问题。

资料来源：Threads