佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
更新时间：17:10 2026-02-25 HKT
深受香港家庭喜爱的佳宝超市，以亲民价格和齐全货品选择，成为了许多人日常采购的首选。为回馈顾客，佳宝超市将举行为期10日的「8折狂欢」优惠活动，从新鲜食品到粮油杂货，应有尽有，绝对是精明消费者不容错过的扫货良机。
佳宝超市全线分店8折 油盐米/急冻食品/饮品一连10日大劈价
佳宝一连10日全场8折
明日起至3月7日，只要到访佳宝超市全线分店（海滨花园分店除外）购买任何产品，即享有8折优惠。顾客可以更实惠的价格，选购到各式各样的时令蔬果和优质肉类海鲜，无论是想为家人煲一锅滋润的老火汤，还是准备一顿丰盛的海鲜大餐，佳宝超市都能满足你的需求。
除了新鲜食品，佳宝超市的粮油杂货区同样是这次优惠的主战场。日常生活不可或缺的米、油、面食、罐头，乃至各式酱料调味品，都享有折扣。这正是为家中「粮仓」补货的最佳时机。此外，一系列的包装饮品、派对小食和进口零食也同样在优惠之列，让顾客能一次过为家中的储物柜补足存货，享受一站式购物的便利。
佳宝超市「8折」狂欢优惠
- 优惠期限: 2026年2月26日至3月7日
- 适用分店: 全线佳宝分店（海滨花园分店除外）
- 条款细则: 货品数量有限，售完即止。
资料来源：佳宝食品超级市场 Kai Bo Food Supermarket
