第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
八达通作为港人不可或缺的电子钱包，应用范围全面覆盖交通、零售及餐饮等领域，成为日常生活中最便捷的支付伙伴。近日，八达通公司提醒市民，若在拍卡时听到「嘟～嘟嘟」的特别提示声，即代表该八达通属于第28批即将失效的批次，应尽快安排免费更换。
八达通更换！第28批5.23起失效 逾期要支付额外行政费
由2020年开始，八达通会恒常分批更换于2002年及其后发出的租用版八达通，每批八达通提供最少三个月的通知期。如果用户在使用八达通卡交易时，听到三下「嘟～嘟嘟」的提示声，这并非故障，而是代表该八达通卡属于即将到期的批次。
用户亦可直接检查卡上或八达通App内的号码，介乎「41340001」至「42038000」之间的八达通，将于2026年5月23日起正式失效，届时卡内余额及所有服务将被冻结，并需缴付逾期更换行政费，因此持卡人必须在失效日期前的三个月通知期内完成换卡手续，以确保日常使用不受影响。
2大免费更换方法 转移至手机八达通/港铁八达通服务站
为了方便用户，八达通提供了两种简单快捷的免费换卡途径，用户可以根据个人习惯选择最适合自己的方式。
第一种是将实体卡转移至手机八达通。用户只需透过八达通App、Apple Wallet、Samsung Wallet或华为钱包，按照简单步骤即可将现有实体卡的资料，包括余额、按金、会籍奖赏等，全部转移至智能手机。升级后，用户不仅可以摆脱实体卡的束缚，还能享受随时随地透过转数快（FPS）或银行账户增值的便利，查阅消费纪录亦一目了然，让支付体验更加智能化。
第二种选择是亲身前往各个港铁站内设立的「八达通服务站」。用户只需携带需要更换的旧八达通卡，到服务站的蓝色换卡机或黄色客务资讯站，按照萤幕指示操作，即可即时领取一张全新的实体八达通卡，整个过程无需任何费用，旧卡的资料也会自动转移至新卡，简单快捷。
第28批八达通换卡详情
- 卡号范围： 41340001 – 42038000
- 失效日期： 2026年5月23日
- 提示声音： 交易时发出「嘟～嘟嘟」声响
- 换卡方法：
- 手机八达通： 透过官方App或手机内置钱包进行自助转移。
- 实体卡更换： 前往任何「八达通服务站」办理。
- 条款细则：
- 换卡服务完全免费。
- 旧卡内的按金、余额及大部分服务（如门禁系统、会员积分等）将自动转移至新卡或手机八达通。
- 建议用户在失效日期前尽早完成更换，以免卡片失效后带来不便。
资料来源：八达通 Octopus
