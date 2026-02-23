AEON初七人日豪派$15优惠券！超市、百货一连5日满额即减

农历新年气氛正浓，来到正月初七「人日」，传统上是每个人的生日。在这个普天同庆的日子，不少人都会出外消费轻松一下，而日式百货AEON就贴心地准备了一份「生日礼物」，与全港市民一同庆祝，只要下载AEON手机应用程式，即可领取$15电子优惠券，享受购物折扣。

AEON人日派$15优惠券！超市、百货一连5日满额即减

AEON限时优惠券 会员登入即领

农历正月初七是传统文化中的「人日」，相传是女娲创造人类的日子，因此这一天也被视为所有人的共同生日。为庆祝「人日」，AEON推出了一项简单直接的优惠回馈顾客。顾客只需下载「AEON Mobile」应用程式，即可轻松领取一张价值$15的电子优惠券。

成功领取后，只要于2月23日至2月27日期间，在AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET购物满$100，即可使用$15电子优惠券一张。无论是到AEON SUPERMARKET采购一周的新鲜食材、日本直送水果及零食，或是在AEON STYLE添置换季衣物、家品杂货，甚至是为家居增添新的小型电器，都能轻松达到消费门槛。

AEON人日优惠详情

优惠券派发日期： 2026年2月23日

优惠券使用期限： 2026年2月23日至2月27日

领取方式： 于优惠券派发当日，下载并登入「AEON Mobile」应用程式即可领取。

条款细则： 优惠券须受相关条款及细则约束，详细资讯请参阅AEON Mobile应用程式内的说明。

资料来源：AEON Stores Hong Kong