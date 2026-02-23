Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AEON初七人日豪派$15优惠券！超市、百货一连5日满额即减

生活百科
更新时间：13:14 2026-02-23 HKT
发布时间：13:14 2026-02-23 HKT

农历新年气氛正浓，来到正月初七「人日」，传统上是每个人的生日。在这个普天同庆的日子，不少人都会出外消费轻松一下，而日式百货AEON就贴心地准备了一份「生日礼物」，与全港市民一同庆祝，只要下载AEON手机应用程式，即可领取$15电子优惠券，享受购物折扣。

AEON人日派$15优惠券！超市、百货一连5日满额即减

AEON人日派$15优惠券！超市、百货一连5日满额即减
AEON人日派$15优惠券！超市、百货一连5日满额即减

AEON限时优惠券 会员登入即领

农历正月初七是传统文化中的「人日」，相传是女娲创造人类的日子，因此这一天也被视为所有人的共同生日。为庆祝「人日」，AEON推出了一项简单直接的优惠回馈顾客。顾客只需下载「AEON Mobile」应用程式，即可轻松领取一张价值$15的电子优惠券。

成功领取后，只要于2月23日至2月27日期间，在AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET购物满$100，即可使用$15电子优惠券一张。无论是到AEON SUPERMARKET采购一周的新鲜食材、日本直送水果及零食，或是在AEON STYLE添置换季衣物、家品杂货，甚至是为家居增添新的小型电器，都能轻松达到消费门槛。

AEON人日优惠详情

  • 优惠券派发日期： 2026年2月23日
  • 优惠券使用期限： 2026年2月23日至2月27日
  • 领取方式： 于优惠券派发当日，下载并登入「AEON Mobile」应用程式即可领取。
  • 条款细则： 优惠券须受相关条款及细则约束，详细资讯请参阅AEON Mobile应用程式内的说明。

 

资料来源：AEON Stores Hong Kong

 

同场加映：大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
23小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
21小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
6小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港
申诉热话
6小时前
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
原审时获裁定罪脱的刘伟聪遭律政司上诉。苏正谦摄
35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判
社会
3小时前
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
影视圈
5小时前
财政预算案．前瞻︱电动车「一换一」计划取消？1月登记数字暴升 议员业界吁勿一刀切
政情
7小时前