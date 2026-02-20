自备啤酒叹连锁快餐店一人锅！？食客声言下次再带海鲜遭围剿 网民指或违例：好心唔好难为职员

连锁快餐店的一人小火锅因其性价比，成为许多港人打边炉的平价方便之选。近日，一名食客分享其在快餐店享用平价一人火锅的经历，本是乐事一桩，却因其公然自备啤酒佐餐，触发网民激烈批评，更有人引述法例，质疑其行为可能已经违法。

食客自备啤酒叹快餐店一人锅 声言下次再带海鲜犯众怒

日前，有网民在社交平台发文，分享自己在新年期间到连锁快餐店享用一人火锅套餐，仅$80已包含肉类、丸类、蔬菜等，份量更足够二人享用，「除埋每人都系40，平靓正」。然而，帖文中最引人注目的，并非火锅本身，而是照片中餐桌上赫然摆放著的一罐啤酒。

网民指或违例：好心唔好难为职员

帖文几日间引来百多名网民留言批评，而该罐啤酒则成为网民的众矢之的。大量留言质疑自备饮品到快餐店的恰当性，更认为在未领有酒牌的场所饮酒，不仅对餐厅职员造成困扰，也缺乏公德心，直斥「你摆罐啤酒喺快餐店做乜？」、「好心唔好难为职员啦」、「自己摆上网唔衰攞嚟衰」、「你其实不如打包返屋企慢慢食」。

不过，面对有关自备啤酒的负面评论，帖主不但没有收敛，还将帖文编辑，加上「听日海鲜档开我再自来海鲜食多餐」的字句，火上加油。有网民就提醒，其饮酒行为可能已触犯法例，「无酒牌嘅餐厅系唔俾喺度饮酒，如果俾人举报餐厅嘅负责人要罚钱」。

法例：严禁在未获酒牌场所内饮用酒类饮品

根据香港法例第109B章《应课税品（酒类）规例》，任何商业处所、公众娱乐场所或公众场合，若要售卖酒类饮品并让顾客在内饮用，经营者必须先领有酒牌。违例无牌售酒的罚则相当严厉，一经定罪，最高可处罚款100万元及监禁2年。

此外，法例不仅规管售卖方，对于消费者亦有约束。市民若在未获酒牌的场所内饮用酒类饮品，同样构成违法行为，最高可被判罚款2000元。