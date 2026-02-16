电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa

新年WhatsApp Sticker｜农历新年将至，使用WhatsApp Sticker向亲朋好友拜年已是不可或缺的环节。为迎接2026马年，各大品牌与创作者纷纷推出各具特色的贺年Sticker。本文为大家精选10大免费款式，涵盖迪士尼、Sanrio、chiikawa等人气卡通，以及创意搞怪和温馨祝福等风格，让你轻松拜年，传递心意。

香港迪士尼乐园推出「2026马年迪士尼朋友」动态Sticker，集合「Mickey and Friends」与「Duffy and Friends」一众人气角色，穿上贺年新装向大家拜年。贴图设计精美，加上生动的GIF效果，粉丝们绝对不容错过，让可爱的迪士尼朋友为您传递祝福。

英国品牌Jellycat以可爱的毛公仔闻名，新年Sticker「新年行大运」亦贯彻其独特风格，一系列趣怪的蔬果食物角色，配上「步步『糕』升」、「花开富贵」等吉祥祝福语，设计搞鬼又充满喜庆感，为新年增添一份温暖的幽默感。

风靡亚洲的chiikawa也来贺新春，推出「chiikawa x 春の开运祭」Sticker，chiikawa、hachiware和usagi以可爱姿态送上「心愿达成」、「万事顺调」等祝福，可爱力量满分！

人气角色罐头猪LuLu换上马年新装，推出「马上有Lu新年系列」，化身成不同造型的小马，配上「年年有『Lu』」、「『马』上发达」等祝福语，形象十分可爱。粉丝们可以让LuLu猪陪你度过一个肥美新年，将好运和欢乐分享给亲友。

本地创作品牌「大麻成」以啜核的风格深受欢迎，今年「马到麻成行运冠军」Sticker充满港式幽默。大麻成化身相扑手等搞笑造型，配上「『马』力全开」、「薪金加码」等鬼马祝福，动态效果更添趣味，绝对是朋友间互传的搞笑首选。

可爱无敌的柴犬来了！SHIBAINC柴犬工房的「马儿呀哈贺年贴图」集合多款动态柴犬Sticker。狗狗们穿上新年服饰，做出各种拜年动作，配上「你好『马』」、「拍个好『马』头」等祝福语，可爱又应节，定能融化亲朋好友的心。

经典卡通角色麦兜推出「马年好Dope」Sticker，充满香港情怀。贴图除了有麦兜、麦太等角色，更加入「马年好Dope」等新潮用语，结合「龙马精神」、「青春常驻」等传统祝福，风格亲切又搞笑，适合各年龄层的粉丝使用。

保济丸今年与男神古天乐合作，推出「2026 古老板新春贴图包」，可谓惊喜十足。Sticker中有古老板、阿正等艺人摆出各种有型姿势，配上「马年样样掂」、「荷包丰满」等祝福语，为传统品牌注入潮流气息，话题性十足。

新港城中心今年联乘SANRIO人气角色Hangyodon（水怪），打造「风生『水』起花庭园」主题Sticker。Hangyodon以可爱造型演绎「猪笼入水」、「顺风顺水」等多个带「水」字的祝福，为大家带来满满财运！

喜欢谐音梗的朋友一定不能错过低声道的「以马内利 马年祝福」Sticker。贴图以像真度极高的马匹相片，配上「马上得」、「马上悔改」、「多马奔腾」等大量食字祝福语，创意满分又极具幽默感，保证让朋友笑逐颜开。

