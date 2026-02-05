惠康超市农历年优惠！门市/网店全单88折 油米盐/贺年礼盒/日用品 满额再送$10现金券

惠康88折｜农历新年将至，家家户户都开始忙于办年货，准备迎接新岁。作为香港人最常光顾的连锁超级市场之一，惠康超市以货品种类齐全、分店遍布各区的便利性，成为市民办年货的首选之地。为回馈顾客，惠康将于新年前的周末推出「坚有福大折日」，提供门市及网店购物折扣，其中最高折扣更低至88折，绝对是办年货悭钱的最佳时机。

惠康超市门市/网店全单88折优惠 满额再送$10现金券

顾客只要于2月7日（星期六）亲临惠康门市，即可享受多重购物优惠。单次购物满$128，全单即享92折；若消费金额达到$188或以上，折扣力度更提升至88折，优惠无上限，买得愈多，悭得愈多。此外，凡于当天在门市消费满$128，还可额外获赠一张$10现金券，供下次购物使用，让优惠延续。

对于生活忙碌或希望避开人潮的消费者，惠康网店亦提供便捷的办年货选择。在2月7日至8日（星期六及日）期间，于惠康网店单次购物满$888，即可享全单88折优惠。这项优惠特别适合需要大量入货的家庭，例如购买原箱饮品、食米、食油等较重的货品。顾客只需安坐家中，轻松点选所需年货，便能享受送货上门的服务，省时又省力。

团年饭必备！惠康红/白酒额外8折

新年团聚，美酒佳肴是不可或缺的元素。惠康亦为喜爱品酒的顾客准备了额外惊喜。凡购买任何红或白餐酒（原箱除外），买满$300即可享额外85折；若买满$600，折扣更提升至额外8折。无论是搭配丰盛开年饭的浓郁红酒，还是海鲜菜式的清爽白酒，都能以更优惠的价钱入手，为新春盛宴增添品味。

门市优惠期：2026年2月7日（星期六）

网店优惠期：2026年2月7日至2月8日（星期六及日）

条款及细则: 优惠不适用于7-11便利店及店外展销场地。 优惠不适用于购买婴幼儿奶粉、储值或增值服务、购买礼券、电话储值咭、胶袋收费及送货费用。 优惠不可与其他优惠（包括内地游客优惠劵）及优惠券同时使用。 餐酒额外优惠不适用于原箱货品。 如有任何争议，惠康保留最终决定权。



资料来源：惠康超级市场 Wellcome Supermarket