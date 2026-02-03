Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

八达通新年一嘟即赢$28回赠！16大餐厅超市额外折扣 美心MX/太兴/大生 长者乐悠咭有份！

更新时间：13:21 2026-02-03 HKT
发布时间：13:21 2026-02-03 HKT

八达通新年期间再度推出重磅优惠，为佳节增添喜庆与著数。这次推广活动分为两大惊喜，首先是手机八达通及长者乐悠咭用户专享的「一嘟即赢」奖赏，有机会即时赢取高达$28的回赠；同时，更联同超过16间人气连锁商户，如美心MX、太兴、大生超市等，提供一系列餐饮、购物独家折扣，让每位用户都能在办年货时悭得更多。

八达通新年大派著数
乐悠咭/手机八达通专享 消费满$100即抽$28奖赏

八达通为手机八达通及乐悠咭用户准备了限时惊喜，在2026年2月14日至19日期间，凡于指定29个参与商户，逾1,500间门市使用手机八达通或乐悠咭，并透过新款八达通机单次消费满$100或以上，即有机会触发「一嘟即赢」奖赏。

如果您在付款时听到「恭喜你赢咗价值X蚊八达通奖赏！」的提示音，并看到八达通机上显示的中奖画面，即代表您已成功赢取$28、$8或$2的八达通奖赏！想参与的实体卡用户，只需预先将八达通卡转移至手机，即可一同享受赢取奖赏的乐趣。

八达通新年奖赏参与商户一览（生活百货/面包西饼/餐饮美食）：

  1. 屈臣氏
  2. 百佳超级市场
  3. FUSION
  4. TASTE
  5. TASTE x FRESH
  6. FOOD PARC
  7. GREAT FOOD HALL
  8. 大生生活超市
  9. 759阿信屋
  10. 优品360˚ 
  11. FoodVille
  12. FRESH 新鲜生活
  13. 本湾水产 
  14. 东海堂 アローム
  15. 美心西饼
  16. Homebake
  17. PaperStone
  18. 美心MX
  19. 太兴
  20. 敏华冰厅
  21. 靠得住
  22. 茶木
  23. 锦丽
  24. 亚参鸡饭
  25. 安金稻朝鲜拌饭
  26. 兴哥清汤腩
  27. 一桥拉面
  28. 满山台北
  29. 琼芳冰厅

八达通新年大派礼券！美心MX减$8/太兴减$10/大生超市88折

除了即时抽奖外，八达通更联乘16间餐厅、超市及连锁店，由即日起至2月28日期间，为所有用户送上丰富的新年优惠。无论是准备团年饭食材、选购贺年礼品，还是与亲友聚餐，都能找到心水折扣。参与商户涵盖范围极广，从大型超级市场如百佳、大生生活超市，到人气餐饮品牌如美心MX、太兴，以至东海堂、美心西饼等面包西饼店，应有尽有。

八达通2026新年礼券｜餐饮美食（美心MX、太兴、敏华冰厅）

  • 美心MX：午市或晚市惠顾满$60，即减$8。
  • 太兴、敏华冰厅、靠得住、茶木、锦丽、亚参鸡饭：外卖自取惠顾满$150，即减$10。

八达通新春优惠｜面包西饼（东海堂、美心西饼、Homebake）

  • 东海堂：选购甜品满$128或以上，即享88折。
  • 美心西饼：
    • 购买指定「一马当先」开运系列蛋糕，即享85折。
    • 购买「拜拜朱古力脆魔糍」，即减$3。
  • Paper Stone Bakery：焦糖炖蛋花杯子挞，享$90/6件优惠价。
  • Homebake：法式布丁花朵千层挞，享$100/6件优惠价。

八达通农历年折扣｜生活百货及超市（百佳超市、屈臣氏、759阿信屋）

  • 百佳超级市场：购买任何薯片产品满$50，即减$8。
  • 屈臣氏：购买屈臣氏奥米加-3深海鱼油1000毫克200粒，享2件$228优惠价。
  • 优品360˚ / FoodVille：
    • 青岛啤酒330毫升，享$5.5/罐优惠价。
    • GODIVA 72%黑朱古力排装90克，享$29.9/件优惠价。
  • 759阿信屋：会员凭八达通消费满$100或以上（折实后），即送$2现金券。
  • 大生生活超市：购买大生海味系列产品满$100，即享88折优惠（燕窝除外）。

 

资料来源：八达通 Octopus

同场加映：长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折

