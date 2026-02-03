八达通新年一嘟即赢$28回赠！16大餐厅超市额外折扣 美心MX/太兴/大生 长者乐悠咭有份！

八达通新年期间再度推出重磅优惠，为佳节增添喜庆与著数。这次推广活动分为两大惊喜，首先是手机八达通及长者乐悠咭用户专享的「一嘟即赢」奖赏，有机会即时赢取高达$28的回赠；同时，更联同超过16间人气连锁商户，如美心MX、太兴、大生超市等，提供一系列餐饮、购物独家折扣，让每位用户都能在办年货时悭得更多。

八达通新年大派著数！一嘟即赢$28回赠 16大餐厅超市额外有折

乐悠咭/手机八达通专享 消费满$100即抽$28奖赏

八达通为手机八达通及乐悠咭用户准备了限时惊喜，在2026年2月14日至19日期间，凡于指定29个参与商户，逾1,500间门市使用手机八达通或乐悠咭，并透过新款八达通机单次消费满$100或以上，即有机会触发「一嘟即赢」奖赏。

如果您在付款时听到「恭喜你赢咗价值X蚊八达通奖赏！」的提示音，并看到八达通机上显示的中奖画面，即代表您已成功赢取$28、$8或$2的八达通奖赏！想参与的实体卡用户，只需预先将八达通卡转移至手机，即可一同享受赢取奖赏的乐趣。

八达通新年奖赏参与商户一览（生活百货/面包西饼/餐饮美食）：

屈臣氏 百佳超级市场 FUSION TASTE TASTE x FRESH FOOD PARC GREAT FOOD HALL 大生生活超市 759阿信屋 优品360˚ FoodVille FRESH 新鲜生活 本湾水产 东海堂 アローム 美心西饼 Homebake PaperStone 美心MX 太兴 敏华冰厅 靠得住 茶木 锦丽 亚参鸡饭 安金稻朝鲜拌饭 兴哥清汤腩 一桥拉面 满山台北 琼芳冰厅

八达通新年大派礼券！美心MX减$8/太兴减$10/大生超市88折

除了即时抽奖外，八达通更联乘16间餐厅、超市及连锁店，由即日起至2月28日期间，为所有用户送上丰富的新年优惠。无论是准备团年饭食材、选购贺年礼品，还是与亲友聚餐，都能找到心水折扣。参与商户涵盖范围极广，从大型超级市场如百佳、大生生活超市，到人气餐饮品牌如美心MX、太兴，以至东海堂、美心西饼等面包西饼店，应有尽有。

八达通2026新年礼券｜餐饮美食（美心MX、太兴、敏华冰厅）

美心MX： 午市或晚市惠顾满$60，即减$8。

午市或晚市惠顾满$60，即减$8。 太兴、敏华冰厅、靠得住、茶木、锦丽、亚参鸡饭：外卖自取惠顾满$150，即减$10。

八达通新春优惠｜面包西饼（东海堂、美心西饼、Homebake）

东海堂： 选购甜品满$128或以上，即享88折。

选购甜品满$128或以上，即享88折。 美心西饼： 购买指定「一马当先」开运系列蛋糕，即享85折。 购买「拜拜朱古力脆魔糍」，即减$3。

Paper Stone Bakery： 焦糖炖蛋花杯子挞，享$90/6件优惠价。

焦糖炖蛋花杯子挞，享$90/6件优惠价。 Homebake：法式布丁花朵千层挞，享$100/6件优惠价。

八达通农历年折扣｜生活百货及超市（百佳超市、屈臣氏、759阿信屋）

百佳超级市场： 购买任何薯片产品满$50，即减$8。

购买任何薯片产品满$50，即减$8。 屈臣氏： 购买屈臣氏奥米加-3深海鱼油1000毫克200粒，享2件$228优惠价。

购买屈臣氏奥米加-3深海鱼油1000毫克200粒，享2件$228优惠价。 优品360˚ / FoodVille： 青岛啤酒330毫升，享$5.5/罐优惠价。 GODIVA 72%黑朱古力排装90克，享$29.9/件优惠价。

759阿信屋： 会员凭八达通消费满$100或以上（折实后），即送$2现金券。

会员凭八达通消费满$100或以上（折实后），即送$2现金券。 大生生活超市：购买大生海味系列产品满$100，即享88折优惠（燕窝除外）。

资料来源：八达通 Octopus