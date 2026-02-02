长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折

长者超市优惠2026｜随著社会对银发族的关怀日益增加，香港各大连锁超市及零售商纷纷推出专为长者而设的购物优惠，让持有长者咭或乐悠咭的顾客在日常采购时能享受更多著数，其中，百佳、惠康、优品360及宝达食品超市等，更提供高达88折的限时折扣，无论是日常杂货到急冻食品，甚至网上购物都一应俱全。

本港各大连锁超市均设有恒常购物优惠，其中，百佳集团旗下超市，如百佳、Fusion、Taste等在逢星期三，为长者咭持有人提供指定自家品牌9折；惠康集团亦于同日，让持有长者咭或乐悠咭的顾客在购买自家品牌时享9折。至于优品360°，则在逢星期二为长者咭或乐悠咭持有人提供指定自家品牌95折优惠。

1. 百佳超级市场 长者咭逢星期三9折

于每周三，持有长者咭的顾客在百佳超级市场选购「超值牌」、「佳之选」或「金御膳」系列产品，即可享受9折折扣。

2. 惠康超级市场 长者咭、乐悠咭专享 指定产品9折

顾客若持有长者咭或乐悠咭，在星期三于惠康超级市场购买其自家品牌商品，便可享有9折优惠。

3. 优品360° 长者全年95折优惠

在2026年12月31日或之前，长者咭或乐悠咭持有人于每周二在优品360°购买指定自家品牌产品，可获95折优惠。

4. 宝达食品超市 逢星期三急冻食品88折

在星期三下午4时前，持有长者咭或乐悠咭的顾客购买急冻类货品，可获88折。

5. HKTVmall 长者会员5大优惠 $50迎新礼券

长者咭持有人在门市登记为HKTVmall长者会员后，可获得以下多项优惠：

迎新礼遇：$50网上购物优惠券一张。

门市折扣：购买单件价格$15或以上的产品，每件可减$2。

网购优惠：每逢星期三网上购物可享96折。

会员特价：每周三至周五提供精选产品的长者会员价。

免运费服务：网上购物可选择免费于门市自取，或购物满$200享免费送货服务。

6. Express

持有长者咭的顾客，于周三购买「超值牌」、「佳之选」或「金御膳」产品，可获9折。

7. Fusion

凡持有长者咭，于星期三在Fusion购买「超值牌」、「佳之选」或「金御膳」系列产品，即享9折优惠。

8. Gourmet

顾客凭长者咭于周三到Gourmet选购「超值牌」、「佳之选」或「金御膳」产品，可获9折。

9. PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE

凭长者咭于周三在此店购买「超值牌」、「佳之选」或「金御膳」产品，可享9折。

10. SUPADEPA

于SUPADEPA，持有长者咭的顾客在星期三购买「超值牌」、「佳之选」或「金御膳」产品，可获9折。

11. International

顾客凭长者咭，逢星期三于International选购「超值牌」、「佳之选」或「金御膳」产品，可享9折。

12. Taste

Taste为长者咭持有人提供周三折扣，凡购买「超值牌」、「佳之选」或「金御膳」产品，即享9折。

13. 营多东南亚美食市场

长者可享9折优惠，此优惠不包括电话卡及已标示为特价的商品。

14. Market Place

持有长者咭或乐悠咭的顾客，在星期三于Market Place门市购买自家品牌产品，可尊享9折。

15. 3hreesixty

于每周三，顾客凡持有长者咭或乐悠咭，在3hreesixty门市选购自家品牌商品即可获9折，优惠须受相关条款及细则约束。

16. 家园便利店

顾客申请成为会员后，即可永久享有以接近来货价的会员价购买商品。

17. APITA & UNY

由即日起至4月13日，长者于星期一在APITA或UNY（乐富、元朗、将军澳分店）购物满$100，并使用乐悠咭付款，即可获得96折，折扣金额上限为$15。

18. FoodVille

长者咭或乐悠咭持有人于星期二购买指定自家品牌产品，即享95折优惠。

资料来源：社会福利署