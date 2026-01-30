长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时

港人北上消费热潮持续，不少人都会发掘各种省钱又便捷的交通方式。近日，有网民分享从旺角乘搭通宵专线小巴，以极低廉的价格直达深圳皇岗口岸的攻略，当中长者使用「乐悠咭」更只需$2车费。这一「悭钱」妙法在网上引起广泛关注和讨论。

长者平价北上深圳方法！旺角出发 乐悠咭$2直达皇岗口岸

旺角通宵专线小巴 45分钟直达皇岗口岸

该网民以「旺角夜间直达皇岗口岸」为题，详细介绍了从旺角乘坐616S专线小巴前往皇岗口岸的路线、费用及步骤。乘客可在旺角西洋菜南街找到「616S」专线小巴的站点。上车后可使用支付宝或八达通支付车费，标准票价为$25。最吸引的是，合资格长者若使用「乐悠咭」支付，即可以$2的优惠价乘搭。

她更在帖文中特别提及，小巴路线有一不成文规定，就是司机会在「凑齐16人」后才开车，以确保营运效益。小巴抵达落马洲管制站后，所有乘客需下车办理出境手续，之后再转乘「皇巴士」的接驳车，支付$10便可到达深圳皇岗口岸，全程仅45分钟。整体算下来，成人单程总花费约$35，而长者只需$12。

这条小巴专线为经常往返两地的市民，特别是长者，提供了一个便捷实惠的交通选择。而网民对于帖文亦反应热烈，纷纷留言表示「可以两蚊乐悠咭，好，好，好」、「这个好划算，一定要试试」、「挺便宜的」。

资料来源：一位联系人＠小红书