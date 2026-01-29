长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享

易赏钱长者优惠｜农历新年将至，又是时候办年货、为家居除旧迎新。为了让持有乐悠咭的长者们能更轻松愉快地迎接马年，屈臣氏集团旗下百佳超级市场、屈臣氏以及丰泽联同易赏钱APP推出新春限定优惠，合资格的乐悠咭持有人只需简单步骤，即可免费获赠内含总值超过$600优惠券的新春利是封，并在购物时享受多重折扣，让办年货的过程更添著数。

易赏钱长者优惠 乐悠咭消费即享高达$600折扣 百佳/屈臣氏/丰泽

即日起至2月24日，已绑定乐悠咭的易赏钱会员，只需用乐悠咭消费，即享总值超过$600的现金优惠券，适用于百佳超级市场、屈臣氏以及丰泽3大商户的不同产品类别；而未绑定乐悠咭的长者，只需完成易赏钱APP的绑定程序，同样可获赠新春优惠。

百佳/屈臣氏/丰泽 长者会员消费有折扣

在百佳超级市场，无论是准备团年饭所需的食材，还是日常所需的粮油杂货，都能找到优惠。凡购买「佳之选」或「金御膳」系列产品满$50，即可享有9折优惠。个人护理方面，屈臣氏也准备了双重惊喜。推广期间，顾客只需凭乐悠咭作任何消费，即可免费获赠价值$39.9的屈臣氏绿茶清香沐浴露补充装（900ML）。此外，全单更能即时享有9折，不论是选购保健品，还是添置新的护肤化妆品，都能悭得更多。

若计划为家中添置新电器，丰泽的优惠便不容错过。新年期间想为厨房升级，例如添置气炸锅、电饭煲或微波炉等，凡购买厨房电器满$2,800，最高可即时减$88。同时，丰泽自家品牌及軽井沢的产品亦有满额折扣，满$2,800即减$88，是提升生活品质的好时机。

易赏钱乐悠咭会员优惠详情

活动日期：2026年1月29日至2月24日

参加资格：持有有效乐悠咭之易赏钱会员

注意事项： 所有优惠及赠品数量有限，售／送完即止。 交易前必须出示有效乐悠咭，并以此全数付款。 优惠不可与其他推广、会员日折扣或现金券同时使用。 丰泽优惠不适用于RO纯净饮水机及小米、BRUNO、BALMUDA之产品。 百佳、屈臣氏及丰泽保留更改或取消优惠及修订条款之最终权利。详情请向店员查询。



