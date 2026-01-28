佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16

佳宝超市全场8折｜农历新年将至，办年货是家家户户的指定活动。为迎接马年的来临，佳宝食品超级市场将于1月底抢先启动开年大优惠，推出一连七日的全场货品8折激减，让顾客能以最优惠的价钱，轻松办妥丰盛年货，鸡蛋、厕纸、花生油等粮油杂货低至$16。

佳宝超市新年大劈价！冻肉、罐头、粮油杂货一连7日全场8折

佳宝全场8折全线分店适用

即日起至2月3日（二），佳宝食品超级市场旗下全线分店（海滨花园分店除外）推出全场8折，冻肉、罐头、饮品等货品均可享有折扣优惠。佳宝今次精选多款高级急冻食材，折后价钱极具吸引力。当中包括来自日本北海道的帆立贝（$160/800克），肉质肥厚鲜甜，无论是简单蒜蓉清蒸，还是牛油香煎，都能突显其海洋鲜味。

鸡蛋/厕纸/花生油低至$16

对于无肉不欢的家庭，美国极佳级牛小排（$128/磅）绝对是首选，其油花分布均匀，肉质软嫩多汁，不论是香煎、烧烤或新年围炉打边炉，都能带来顶级的味觉享受。

此外，佳宝的全场8折优惠涵盖各类粮油杂货及家品。例如，每日煮食都会用到的七鲜有机花生油（$34.4/900毫升）；正大玉米黄鲜鸡蛋（$16/15只装）；七鲜云柔印花有芯卷纸（$18.8/12卷装），让顾客能一站式购齐所有日用品，省时又省钱。

佳宝办年货优惠详情

优惠日期： 2026年1月28日至2月3日

适用分店： 全线分店（海滨花园分店除外）

条款及细则： 所有图片只供参考。 折扣优惠将于付款时自动扣除。 所有货品及赠品数量有限，售完、送完或换完即止。 如有任何争议，佳宝食品超级市场将保留最终解释权及决定权。



资料来源：佳宝食品超级市场 Kai Bo Food Supermarket