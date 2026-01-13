公屋租户北上避年长住要小心！离港逾X个月恐被房署收楼？瞒报物业最多判囚6个月

农历新年长假期将至，有市民会选择北上回乡探亲，甚至趁机会在内地长住「避年」。近年香港房屋委员会（房委会）及房屋署加大力度打击滥用公屋，如公屋住户计划离港居住一段时间，要留意离港日数会否被香港房屋委员会（房委会）视为滥用公屋，甚至有机会被怀疑于其他地方持有物业，或会面临要求迁出公屋的风险，如涉瞒报最高更可罚款5万元及监禁6个月。

内地有物业可以住公屋吗？

房委会及房协近年加强打击滥用公屋，在2014年至2015年度查获42宗公屋租户拥有内地物业个案

房委会及房协近年加强打击滥用公屋，在2014年至2015年度查获42宗公屋租户拥有内地物业个案，其中房委会有26宗个案为瞒报内地物业，有关住户需要迁出及收回单位，而房协调查的16宗个案中，有10宗确认资产无超额，因此可以继续租住公屋。

根据《房屋条例》，公屋租户及申请者均必须如实申报所有资料，包括香港境内及境外持有的物业及相关租金收入，有关部门会按照评估机制进行估值。如资产不超标，住户则可以继续在公屋单位居住。然而，如租户作出虚假陈述，其公屋单位的租约可被终止，甚至被刑事检控。

根据「富户政策」，如住户拥有香港住宅物业，或家庭入息超逾现行公屋入息限额5倍或总资产净值超逾现行公屋入息限额100倍，均须迁出现居公屋单位。如住户作虚假陈述，有机会触犯《房屋条例》第26（1）（a）条，罪成可判最高罚款5万元及监禁6个月；或因忽略提供申报表指明的详情，最高罚款2.5万元及监禁3个月。

公屋租户北上避年/探亲 长期离港恐被「收楼」？

农历新年期间离港到内地或其他地方探亲属正常社交行为，一般不会被视为滥用。不过住户需要留意，据房委会现行政策，丢空单位或逾3个月非经常持续居於单位属滥用公屋行为，其租户严重违反租约，包括居住在经证实的另外居所，或逾3个月非经常持续居於单位 ，房委会有权在不予警告下终止其租约。

房署及房协现时与内地部分城市有关部门合作，建立渠道协助调查滥用公屋个案，核实租户是否持有物业及有否超出资产限制。此外，房署亦有权向入境处查阅出入境纪录，以及参考单位的水电表读数，如显示租户长期不在港，同样有机会被视为非经常持续居於单位，或于其他地方持有其他物业及资产，有关部门一旦发现怀疑个案就会展开调查。

公屋住户如何申报内地资产？

如公屋租户持有内地资产，即使认为物业残旧、不值钱等，亦建议如实申报，避免触犯相关法规。申报时，租户需要向房协提交物业估价报告、房贷供款纪录等文件，调查人员会参考内地相关房地产市场公开资讯，核查租户持有的物业有否超出资产限额，如内地物业有按揭，将会以楼价减去未偿还按揭作估值，如有需要会聘请房地产估价专业人员进行物业估价。

来源：香港房屋委员会

文：LW