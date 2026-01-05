气温急降！睡前保暖6大方法！暖炉摆放贴士/按摩穴位告别手脚冰冷 长者切忌用1物保暖？
发布时间：16:39 2026-01-05 HKT
保暖方法｜长者保暖｜本港气温即将显著转冷，天文台预测新界多区气温将跌穿10度。在寒冷的冬夜，要温暖地一觉睡到天亮并不容易，特别是对于身体机能较弱的长者，睡前做好保暖功夫更是至关重要。原来一些生活小智慧，例如暖炉的正确摆放位置、盖被的先后次序，甚至睡前简单的穴位按摩，都能让保暖效果事半功倍。本文将为你综合多个专家及实测建议，助你和家人告别手脚冰冷，对抗寒流，夜夜好眠！
天文台：多区将跌穿10度 长者睡前保暖6大方法 冲热水澡/穿袜要留意？
1. 保暖贴士｜长者忌用暖包？暖炉摆放位置有巧妙
随著年纪增长，长者的身体机能会自然变化，对温度的感觉变得较为迟缓。 在寒冷天气下，他们未必能即时察觉是否需要加穿衣物保暖。若使用暖水袋、暖包等直接贴近皮肤的保暖用品，有机会因长时间接触而不知不觉间造成烫伤，因此不建议在睡觉时使用。家人可鼓励他们转用更为安全的电暖炉，倍添安心。
提升保暖效果：电暖炉不应放房中间？
要让电暖炉发挥最大效用，摆放的位置非常关键。一个日本电视节目《日本人の3割しか知らないこと》的实测发现，将暖炉放在「窗边」是最有效的方法。
很多人习惯将暖炉放在房间中央，或直接对著自己，但这样做，暖炉吹出的热风会与从门窗渗入的冷空气混合，令室内温度不均，减低了保暖效果，也浪费了电力。
善用对流原理！暖炉放窗边
节目建议，把暖炉放在窗户旁边，其产生的热空气能形成一道屏障，有效阻挡并加热由窗户渗进的冷空气。 透过空气对流的原理，暖气便能更均匀地散布到整个房间，达致全屋升温的效果。 只要简单地调整一下摆放位置，就能让您和家人度过一个更温暖、更节能的冬天。
2. 睡前保暖｜洗热水澡暖身！留意水温、次序防「热休克」
面对寒冷天气，睡前洗一个热水澡，是最能暖和身体又有助入睡的方法。然而，这个看似平常的习惯，原来暗藏健康风险，需要我们多加注意。日本有数据显示，因洗澡时温差过大而引发「热休克」的死亡个案，甚至比交通意外还要多。
了解「热休克」的风险
所谓「热休克」，是指身体在短时间内，因为周遭温度的急剧变化，引致血压大幅上落，可能诱发心肌梗塞或脑中风等严重情况。要预防这种家居意外，掌握正确的沐浴方法尤其重要。
安全沐浴第一步：由四肢开始冲洗
在开始洗澡时，切忌将热水直接淋向头部或身体躯干。正确的做法，应该从远离心脏的手脚开始冲洗，让身体慢慢适应水温，有助血液回流心脏，避免血压突然急升。
掌握合适水温与时间
淋浴时，水温和时间的控制亦是关键。
-
理想水温：应保持在摄氏38至39度之间。过高的水温会令血液循环瞬间加速，增加心脏的负担。
-
合适时间：建议淋浴时间为5至7分钟。洗澡时间太长，会洗去皮肤表面的天然油脂，容易导致皮肤干燥和痕痒。
只要学会以上几个简单技巧，大家便能在寒冬中，安全又舒适地享受热水澡，快速进入温暖梦乡。
3. 睡眠保暖学问｜袜子与袜套，哪个更适合您？
对于许多手脚容易冰冷的人来说，在寒冷的冬夜穿上袜子睡觉，似乎是直接又方便的保暖方法。然而，有医学意见指出，这样做未必能达到预期效果，甚至可能适得其反。
穿袜睡觉反更冷？留意脚部排汗问题
我们在睡眠时，脚掌会自然排汗。如果穿著袜子，汗水会被布料吸收，却无法顺利蒸发。当袜子变得潮湿后，反而会带走脚部的热量，有机会导致双脚感觉更加寒冷。
专家新建议：不妨一试「袜套」保暖
针对这个情况，有专家建议，可以考虑改穿「袜套」（又称腿套）来保暖。袜套的设计只包覆脚踝和小腿，不会盖著脚掌，因此无碍脚底的正常排汗。
这样既能为容易冰冷的脚踝、脚趾和小腿保暖，又可避免因汗水积聚而引致的湿冷感。医生建议，可在睡前半小时穿上袜套，有助身体提前和暖起来，让您更易入睡。
穿袜入睡须知
尽管如此，中西医学界普遍也同意，对于末梢血液循环较差的人士，穿袜子睡觉能帮助血管扩张，从而促进血液流通，改善睡眠质素。
若您选择穿袜子睡觉，务必注意袜子的材质和松紧度。
-
材质选择：应挑选棉、羊毛等天然、透气的物料。
-
松紧合宜：袜口必须宽松，不应过紧，以免对血管造成压力，反而影响血液循环。
最后提醒，如果脚部皮肤有特殊状况，或有容易水肿问题的人士，则应避免穿著袜子睡觉。
4. 睡前暖身｜穴位按摩 告别手脚冰冷
透过简单的穴位按摩，促进血液循环，有助身体自然产生热能，让您温暖入睡。
认识关键保暖穴位：膻中穴
您知道吗？原来透过按摩身体上的特定穴位，也能够帮助保暖。其中一个关键穴位，便是位于我们胸前正中线，两边乳头连线中心点的「膻中穴」。
按摩这个穴位，最主要的作用是帮助身体的气血运行得更顺畅。对于经常感到手脚冰冷的人士来说，持之以恒地按摩膻中穴，能有效改善这个情况，让身体由内而外和暖起来。
简单暖身按摩方法
-
按压：您可以使用手掌的根部，或者用手指头，在膻中穴上温和而稳定地向下按压，有助促进气血流通。
-
摩擦：以手掌在穴位上打圈摩擦，能刺激血液循环，帮助身体产生热量，带来暖意。
按摩暖身带来的好处
-
改善循环：经常按摩膻中穴，可以促进全身的血液运行，从而纾缓手脚冰冷的困扰。
-
放松身心：这个按摩除了保暖，亦能有效放松心情，减轻因压力而引致的肌肉绷紧，让您感觉更舒适。
5. 冬夜咳嗽影响睡眠？ 一睡姿助安眠
医生建议：侧睡有助减少鼻水倒流，纾缓喉咙不适
寒冷冬夜睡眠不佳，除了关乎保暖问题，亦可能是因为突如其来的喉咙干痒或咳嗽，令自己在半夜中醒来，影响睡眠。这个许多人都有过的共同困扰，原来可能与我们的睡姿有关。
有日本医生指出，只要简单地调整睡姿，便有机会改善情况。医生解释，当我们平躺睡觉时，口水和鼻水较容易向后倒流，这些分泌物会刺激到气管，从而引发咳嗽。
他建议，我们可以尝试转用「侧睡」的姿势。侧睡有助减少分泌物倒流的机会，从而降低对气管的刺激，让您能睡得更安稳。下次当您在晚上感到喉咙不适时，不妨试试这个简单的方法，看看能否告别夜咳，一觉睡到天亮。
6. 盖被顺序大解密！日本节目实测：这样盖温度激升4°C
想在寒冬中一夜好眠？关键可能不在被子的厚度，而在于「覆盖的次序」。
天气寒冷，许多人会盖上厚重的被子御寒，但您是否知道，错误的盖被方法可能会让保暖效果大打折扣？日本电视节目《教えてもらう前と后》曾针对此问题进行实测，比较了三种不同的盖被方式，结果发现其中一种方法能让被窝内的温度显著提升摄氏4度。
三种盖被方式大比拼
该节目测试了以下三种常见的盖被组合：
-
先盖羽绒被，再盖毛毯
-
先盖毛毯，再盖羽绒被：测得被窝温度为21.7°C。
-
身体下方铺毛毯，身上再盖羽绒被：测得被窝温度高达25.6°C。
实验结果明确显示，第三种方法，也就是将毛毯铺在身体下方，然后再盖上羽绒被，是最能达到保暖效果的方式。 其温度比起第一种方法，足足高出了4°C以上。
身下铺毛毯！保暖原理大解析
为何「身下铺毛毯」会最温暖？专家解释，羽绒被的羽毛需要借由体温加热使其膨胀，才能发挥最佳的保温效果，因此羽绒被越贴近身体越能保暖。 而在身体下方铺上一层毛毯，则能有效减少体温向下方床垫流失，如同一个保温层，将人体散发的热能牢牢锁住。
相对地，若在身上盖上厚重的毛毯，反而会因为其重量压缩了羽绒被的空间，使得被内能够储存的温暖空气减少，保暖效果便会打折。
若想追求极致的保暖，可以在「身下铺毛毯、身上盖羽绒被」的基础上，最外层再加盖一条薄毛毯，更能有效锁住热力不流失。
