气温急降！睡前保暖6大方法！暖炉摆放贴士/按摩穴位告别手脚冰冷 长者切忌用1物保暖？

保暖方法｜长者保暖｜本港气温即将显著转冷，天文台预测新界多区气温将跌穿10度。在寒冷的冬夜，要温暖地一觉睡到天亮并不容易，特别是对于身体机能较弱的长者，睡前做好保暖功夫更是至关重要。原来一些生活小智慧，例如暖炉的正确摆放位置、盖被的先后次序，甚至睡前简单的穴位按摩，都能让保暖效果事半功倍。本文将为你综合多个专家及实测建议，助你和家人告别手脚冰冷，对抗寒流，夜夜好眠！

天文台：多区将跌穿10度 长者睡前保暖6大方法 冲热水澡/穿袜要留意？

1. 保暖贴士｜长者忌用暖包？暖炉摆放位置有巧妙

随著年纪增长，长者的身体机能会自然变化，对温度的感觉变得较为迟缓。 在寒冷天气下，他们未必能即时察觉是否需要加穿衣物保暖。若使用暖水袋、暖包等直接贴近皮肤的保暖用品，有机会因长时间接触而不知不觉间造成烫伤，因此不建议在睡觉时使用。家人可鼓励他们转用更为安全的电暖炉，倍添安心。

提升保暖效果：电暖炉不应放房中间？

要让电暖炉发挥最大效用，摆放的位置非常关键。一个日本电视节目《日本人の3割しか知らないこと》的实测发现，将暖炉放在「窗边」是最有效的方法。

很多人习惯将暖炉放在房间中央，或直接对著自己，但这样做，暖炉吹出的热风会与从门窗渗入的冷空气混合，令室内温度不均，减低了保暖效果，也浪费了电力。

善用对流原理！暖炉放窗边

节目建议，把暖炉放在窗户旁边，其产生的热空气能形成一道屏障，有效阻挡并加热由窗户渗进的冷空气。 透过空气对流的原理，暖气便能更均匀地散布到整个房间，达致全屋升温的效果。 只要简单地调整一下摆放位置，就能让您和家人度过一个更温暖、更节能的冬天。

2. 睡前保暖｜洗热水澡暖身！留意水温、次序防「热休克」

面对寒冷天气，睡前洗一个热水澡，是最能暖和身体又有助入睡的方法。然而，这个看似平常的习惯，原来暗藏健康风险，需要我们多加注意。日本有数据显示，因洗澡时温差过大而引发「热休克」的死亡个案，甚至比交通意外还要多。

了解「热休克」的风险

所谓「热休克」，是指身体在短时间内，因为周遭温度的急剧变化，引致血压大幅上落，可能诱发心肌梗塞或脑中风等严重情况。要预防这种家居意外，掌握正确的沐浴方法尤其重要。

安全沐浴第一步：由四肢开始冲洗

在开始洗澡时，切忌将热水直接淋向头部或身体躯干。正确的做法，应该从远离心脏的手脚开始冲洗，让身体慢慢适应水温，有助血液回流心脏，避免血压突然急升。

掌握合适水温与时间

淋浴时，水温和时间的控制亦是关键。

理想水温：应保持在摄氏38至39度之间。过高的水温会令血液循环瞬间加速，增加心脏的负担。

合适时间：建议淋浴时间为5至7分钟。洗澡时间太长，会洗去皮肤表面的天然油脂，容易导致皮肤干燥和痕痒。

只要学会以上几个简单技巧，大家便能在寒冬中，安全又舒适地享受热水澡，快速进入温暖梦乡。

3. 睡眠保暖学问｜袜子与袜套，哪个更适合您？

对于许多手脚容易冰冷的人来说，在寒冷的冬夜穿上袜子睡觉，似乎是直接又方便的保暖方法。然而，有医学意见指出，这样做未必能达到预期效果，甚至可能适得其反。

穿袜睡觉反更冷？留意脚部排汗问题

我们在睡眠时，脚掌会自然排汗。如果穿著袜子，汗水会被布料吸收，却无法顺利蒸发。当袜子变得潮湿后，反而会带走脚部的热量，有机会导致双脚感觉更加寒冷。

专家新建议：不妨一试「袜套」保暖

针对这个情况，有专家建议，可以考虑改穿「袜套」（又称腿套）来保暖。袜套的设计只包覆脚踝和小腿，不会盖著脚掌，因此无碍脚底的正常排汗。

这样既能为容易冰冷的脚踝、脚趾和小腿保暖，又可避免因汗水积聚而引致的湿冷感。医生建议，可在睡前半小时穿上袜套，有助身体提前和暖起来，让您更易入睡。

穿袜入睡须知

尽管如此，中西医学界普遍也同意，对于末梢血液循环较差的人士，穿袜子睡觉能帮助血管扩张，从而促进血液流通，改善睡眠质素。

若您选择穿袜子睡觉，务必注意袜子的材质和松紧度。

材质选择：应挑选棉、羊毛等天然、透气的物料。

松紧合宜：袜口必须宽松，不应过紧，以免对血管造成压力，反而影响血液循环。

最后提醒，如果脚部皮肤有特殊状况，或有容易水肿问题的人士，则应避免穿著袜子睡觉。



4. 睡前暖身｜穴位按摩 告别手脚冰冷

膻中穴若常按压，可助改善人体的血气循环，纾缓手脚冰冷等问题。

透过简单的穴位按摩，促进血液循环，有助身体自然产生热能，让您温暖入睡。

认识关键保暖穴位：膻中穴

您知道吗？原来透过按摩身体上的特定穴位，也能够帮助保暖。其中一个关键穴位，便是位于我们胸前正中线，两边乳头连线中心点的「膻中穴」。

按摩这个穴位，最主要的作用是帮助身体的气血运行得更顺畅。对于经常感到手脚冰冷的人士来说，持之以恒地按摩膻中穴，能有效改善这个情况，让身体由内而外和暖起来。

简单暖身按摩方法

按压 ：您可以使用手掌的根部，或者用手指头，在膻中穴上温和而稳定地向下按压，有助促进气血流通。

摩擦：以手掌在穴位上打圈摩擦，能刺激血液循环，帮助身体产生热量，带来暖意。

按摩暖身带来的好处

改善循环 ：经常按摩膻中穴，可以促进全身的血液运行，从而纾缓手脚冰冷的困扰。

放松身心：这个按摩除了保暖，亦能有效放松心情，减轻因压力而引致的肌肉绷紧，让您感觉更舒适。

5. 冬夜咳嗽影响睡眠？ 一睡姿助安眠

日本医生建议可以尝试打侧身睡

日本铃本医生解释，打侧身睡觉可以减少口水和鼻水倒流，避免刺激气管导致咳嗽。

医生建议：侧睡有助减少鼻水倒流，纾缓喉咙不适

寒冷冬夜睡眠不佳，除了关乎保暖问题，亦可能是因为突如其来的喉咙干痒或咳嗽，令自己在半夜中醒来，影响睡眠。这个许多人都有过的共同困扰，原来可能与我们的睡姿有关。

有日本医生指出，只要简单地调整睡姿，便有机会改善情况。医生解释，当我们平躺睡觉时，口水和鼻水较容易向后倒流，这些分泌物会刺激到气管，从而引发咳嗽。

他建议，我们可以尝试转用「侧睡」的姿势。侧睡有助减少分泌物倒流的机会，从而降低对气管的刺激，让您能睡得更安稳。下次当您在晚上感到喉咙不适时，不妨试试这个简单的方法，看看能否告别夜咳，一觉睡到天亮。

6. 盖被顺序大解密！日本节目实测：这样盖温度激升4°C

日本电视节目《教えてもらう前と后》曾针对盖被方法进行实测。

想在寒冬中一夜好眠？关键可能不在被子的厚度，而在于「覆盖的次序」。

天气寒冷，许多人会盖上厚重的被子御寒，但您是否知道，错误的盖被方法可能会让保暖效果大打折扣？日本电视节目《教えてもらう前と后》曾针对此问题进行实测，比较了三种不同的盖被方式，结果发现其中一种方法能让被窝内的温度显著提升摄氏4度。

三种盖被方式大比拼

该节目测试了以下三种常见的盖被组合：

先盖羽绒被，再盖毛毯 先盖毛毯，再盖羽绒被：测得被窝温度为21.7°C。 身体下方铺毛毯，身上再盖羽绒被：测得被窝温度高达25.6°C。

实验结果明确显示，第三种方法，也就是将毛毯铺在身体下方，然后再盖上羽绒被，是最能达到保暖效果的方式。 其温度比起第一种方法，足足高出了4°C以上。

身下铺毛毯！保暖原理大解析

为何「身下铺毛毯」会最温暖？专家解释，羽绒被的羽毛需要借由体温加热使其膨胀，才能发挥最佳的保温效果，因此羽绒被越贴近身体越能保暖。 而在身体下方铺上一层毛毯，则能有效减少体温向下方床垫流失，如同一个保温层，将人体散发的热能牢牢锁住。

相对地，若在身上盖上厚重的毛毯，反而会因为其重量压缩了羽绒被的空间，使得被内能够储存的温暖空气减少，保暖效果便会打折。

若想追求极致的保暖，可以在「身下铺毛毯、身上盖羽绒被」的基础上，最外层再加盖一条薄毛毯，更能有效锁住热力不流失。





