内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚

内地旅游衣著新潮流？近日，有网民在社交平台上发文，指在铜锣湾目击有内地女游客穿著1物逛街，不禁感叹「我真系识条棍」。帖文引起网民热议，有网民笑言「观音头扫把脚」；也有网民指看到有其他旅客都有相同穿著，「佐敦都好多呢啲潮人。」即看下文了解详情。

港人铜锣湾行街目击游客穿1物 感叹「我真系识条棍」

近日，有网民在Threads上发文，指在铜锣湾看见有内地女游客穿著酒店的一次性纸拖鞋行街，从图片可见，该名女游客穿著一身鲜红色套装，背著名牌手袋，整体看起来精心打扮过，但脚下却穿著由酒店提供的一次性白色纸拖鞋于铜锣湾街头闲逛，让楼主不禁感叹「著酒店纸拖鞋行铜锣湾呢啲fashion（潮流），我真系识条棍」。

网民：观音头扫把脚

帖文引起网民热议，有网民笑言「观音头扫把脚」、「大地在我脚下」、「我十年前在尖沙咀就见过好多」、「物尽奇用。」有网民则分享图片，指在其他地方同样看见旅客穿著酒店拖鞋外出，「咁啱嘅，前几日都见到」、「原来系常态」、「今日系地铁都见到个男人系咁，不理解」、「我都见到，著拖鞋，但上身有打扮，真系难以理解。」

有眼利网民指出，该名女游客手持胶袋，入面似乎是一对高跟鞋，「我发现佢拎住个胶袋入边有对鞋」、「佢个袋好似装住咗对高踭鞋」，猜测「很大可能只带了高跟鞋，穿太久攰咗，又懒得买新鞋」，也有网民表示，「打卡带咗高踭鞋，然后喺香港行路比佢想像中辛苦一百倍，的士又贵，但系冇带平底鞋过嚟，又唔想买（时间或者金钱上嘅原因），是但笠住对拖鞋，去到打卡位换返鞋。」

图片及资料来源：Threads@williammoyung

文：Y