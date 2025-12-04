Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折

生活百科
发布时间：17:45 2025-12-04 HKT

百佳超市优惠｜连锁超级市场百佳是不少港人购买日常用品的首选，分店遍布全港，货品种类齐全，由新鲜食品到家居杂货，一应俱全。为回馈顾客，百佳宣布将于12月5日起推出「佳坊赏」多重优惠，著数总值高达$100，让市民在年尾佳节前能以更实惠的价钱添置心头好，绝对是精明消费者的福音！

百佳超市优惠 消费满额即送$50优惠券

百佳宣布将于12月5日起推出「佳坊赏」多重优惠。
想享受今次推广的第一重著数非常简单。由2025年12月5日至12月14日，顾客只需于香港百佳、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL或FOOD PARC门市进行单一次消费满$120，即可获赠总值$50的优惠券，回赠率超过40%，相当吸引。赠送的优惠券组合包括两张$15的门市限定优惠券，以及一张$20的PNS网购送货限定优惠券，无论是喜欢到实体店购物，还是偏好网上购物的顾客，都能享受到这份喜悦。

百佳门市购物满$150 即享全单95折

在门市消费满指定金额，即可享用全单95折的电子优惠券。
除了送赠现金券，12月亦有满额即减优惠。在2025年12月1日至31日整个月份，顾客只要在门市消费满指定金额，即可享用全单95折的电子优惠券。于百佳门市买满$150，或于FUSION、TASTE、TASTE X FRESH、FOOD PARC及GREAT等精品超市买满$200，结账时即可自动享有折扣，每张订单最多可节省$50。这个优惠特别适合需要大量采购派对用品或家庭储备的顾客，让你的圣诞及新年购物之旅悭得更多。

百佳优惠详情：

优惠一 (送$50优惠券)：

  • 推广日期：2025年12月5日至12月14日
  • 推广期内于门市单一消费满$120，即送$15门市优惠券2张及$20 PNS网购优惠券1张。
  • $15门市优惠券：需于12月15日至31日期间，在门市购物满$150方可使用。
  • $20网购优惠券：需于12月15日至31日期间，于PNS网购消费满$200方可使用。

优惠二 (全单95折)：

  • 推广日期：2025年12月1日至12月31日
  • 在百佳门市消费满$150，或在FUSION、TASTE等品牌消费满$200，即可享95折。
  • 每张订单最高可享$50折扣优惠。

百佳超级市场门市列表 >>按此<<

 

资料来源：香港百佳超级市场 PARKnSHOP Supermarket HK

 

同场加映：AEON $12店全场半价！日常杂货/清洁用品/文具/玩具精品$6起 1店限定网民大惊：又执一间

 

 

 

