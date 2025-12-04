AEON $12店全场半价！日常杂货/清洁用品/文具/玩具精品$6起 1店限定网民大惊：又执一间

AEON$12店半价清货！? 深受港人喜爱的$12店 LIVING PLAZA by AEON，最近其土瓜湾分店突然推出全场半价优惠，家品、食品、厨房用品、文具、精品等低至$6起，引来大批市民关注。继早前九龙城分店暂停营业后，这次土瓜湾店的大减价，亦不禁让许多网民猜测，是否又有一间分店即将结业。

AEON土瓜湾$12店全场半价 日用杂货低至$6起

AEON$12店半价清货优惠，全场低至$6起。

Facebook专页「Aeon Channel」在「AEON Stores 关注组」群组中发布了一则令人震惊的消息：LIVING PLAZA土瓜湾店由即日起至12月14日，所有货品均以半价发售。从张贴的海报可见，「土瓜湾店限定优惠」、「所有货品50% Off」的字样非常抢眼，意味著原本售价$12的商品，现在只需$6即可入手，吸引力大增。

该专页更分享了多张店内实况照片，并形容「今日（3日）仲有好多正嘢，各位收工准备扫货！」从现场照片可见，即使是清货优惠，店内的货品种类依然琳瑯满目，一系列家居清洁好物、动漫角色及文具精品、个人护理及家居小物等等齐备，绝对是寻宝的好时机。消息一出，随即引发网民热烈讨论，不少人都表示要把握机会，前往扫货。

震撼优惠引发结业疑云 街坊大叹可惜

这次突如其来的半价优惠，让不少网民联想到早前九龙城分店的结业，纷纷留言表达对土瓜湾店可能结业的担忧。「又执一间」、「又一间准备收档」，部分留言透露出无奈。有街坊表示，该分店虽然规模不大，但货品种类齐全，是日常生活的好邻居，「呢间虽然细间但啲嘢都几齐，希望唔好去执啦」。

不过，也有乐观的网民认为，这是一个扫平货的好机会，表示「今晚好多人帮衬，真系好抵」。发布消息的「Aeon Channel」也推测，「消息太突然，呢间多数执」，引发更多联想。

LIVING PLAZA by AEON 土瓜湾店优惠

优惠内容 ：全场货品半价

地址 ：九龙土瓜湾马头角道50号迎丰13, 16, 17, 19号地舗

优惠期 ：即日起至2025年12月14日

条款及细则 ： 优惠期间本店暂不提供Friday Night Fever。 购物满$50即享9折及买4送1等优惠不适用。 如有任何争议，LIVING PLAZA by AEON保留最终决定权。



图片及资料来源：Aeon Channel ＠Facebook