IKEA限时大减价！易洁镬/储物盒/层架/厨房用品低至5折起

IKEA特价｜IKEA宜家家居向来以其富设计感、实用且价格相宜的产品，深受广大消费者的喜爱。品牌最近推出第二阶段精选产品优惠，由即日起至2025年12月17日，超过30款经典热卖家品以低至5折的震撼价发售，涵盖家私、家饰及收纳好物，绝对是粉丝们为家居添置新品、提升生活品质的黄金机会。

IKEA宜家人气产品低至半价 平底镬/储物盒/洞洞板

想让家居焕然一新，不一定要大洒金钱。IKEA今次的减价产品极具诚意，当中包括多款长期畅销的人气商品，无论是厨房用具、客饭厅收纳，以至书房配件都一应俱全。

例如，几乎每个家庭都必备的IKEA 365+ 平底镬，其陶瓷易洁涂层可以轻松煎煮食物，避免烧焦或黏镬，无论是炮制早餐奄列，还是香煎牛扒都应付自如。其不锈钢与铝制夹层结构，确保镬身受热更均匀快速，缩短烹饪时间，绝对是入厨好帮手。

在收纳方面，DRÖNA 储物盒是品牌的皇牌产品之一，简约设计能轻易融入不同家居风格。它由轻量布料制成，方便移动，不论是用来收纳客厅的杂志、孩子的玩具，还是衣柜内的衣物都非常合适。另一款收纳神器 VARIERA 加置层架，更是小空间的救星，只需简单一放，即可将厨柜或桌面空间倍增，原价$79.9，现以半价$39.9发售，CP值极高！此外，可灵活组合的 SKÅDIS 洞洞板，自由配搭挂钩与各种配件，将办公桌的文具、门口的锁匙等随身小物整理得井井有条。

IKEA 宜家家居优惠