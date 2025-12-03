IKEA限时大减价！易洁镬/储物盒/层架/厨房用品低至5折起
发布时间：13:03 2025-12-03 HKT
IKEA特价｜IKEA宜家家居向来以其富设计感、实用且价格相宜的产品，深受广大消费者的喜爱。品牌最近推出第二阶段精选产品优惠，由即日起至2025年12月17日，超过30款经典热卖家品以低至5折的震撼价发售，涵盖家私、家饰及收纳好物，绝对是粉丝们为家居添置新品、提升生活品质的黄金机会。
IKEA宜家人气产品低至半价 平底镬/储物盒/洞洞板
想让家居焕然一新，不一定要大洒金钱。IKEA今次的减价产品极具诚意，当中包括多款长期畅销的人气商品，无论是厨房用具、客饭厅收纳，以至书房配件都一应俱全。
例如，几乎每个家庭都必备的IKEA 365+ 平底镬，其陶瓷易洁涂层可以轻松煎煮食物，避免烧焦或黏镬，无论是炮制早餐奄列，还是香煎牛扒都应付自如。其不锈钢与铝制夹层结构，确保镬身受热更均匀快速，缩短烹饪时间，绝对是入厨好帮手。
在收纳方面，DRÖNA 储物盒是品牌的皇牌产品之一，简约设计能轻易融入不同家居风格。它由轻量布料制成，方便移动，不论是用来收纳客厅的杂志、孩子的玩具，还是衣柜内的衣物都非常合适。另一款收纳神器 VARIERA 加置层架，更是小空间的救星，只需简单一放，即可将厨柜或桌面空间倍增，原价$79.9，现以半价$39.9发售，CP值极高！此外，可灵活组合的 SKÅDIS 洞洞板，自由配搭挂钩与各种配件，将办公桌的文具、门口的锁匙等随身小物整理得井井有条。
IKEA 宜家家居优惠
-
优惠日期： 即日起至12月17日
-
优惠内容： 超过30款经典热卖产品以优惠价发售，低至5折。
-
精选产品优惠价：
-
IKEA 365+ 平底镬 (28cm): $129.9 (原价: $149.9)
-
DRÖNA 储物盒 (33x38x33cm): $34.9 (原价: $44.9)
-
VARIERA 加置层架 (32x28x16cm): $39.9 (原价: $79.9)
-
SKÅDIS 洞洞板 (36x56cm): $84.9 (原价: $99.9)
-
FLYGFISK 餐垫 (38x30cm): $17.9 (原价: $24.9)
-
-
适用分店及网店：
-
IKEA 官方网站 >>按此<<
-
铜锣湾分店：铜锣湾柏宁酒店地库
-
九龙湾分店：九龙湾 MegaBox L4
-
沙田分店：沙田 HomeSquare L6
-
荃湾分店：荃湾青山公路388号8咪半3楼
-
各大规划及订购中心及澳门分店
-
-
优惠期有限，货品数量有限，售完即止。优惠受条款及细则约束，详情请向店员查询或参阅官方网站。
