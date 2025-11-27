深水埗特卖城低调支援宏福苑灾民 市民买一车物资象征式收$200 老板：买几多送几多

香港每遇上天灾人祸，市民总能在危难中展现守望相助。大埔宏福苑昨日（26日）下午发生五级大火，造成55死逾70伤，数百居民无家可归。除了政府跨部门全力救援，民间力量亦迅速涌现，有市民昨日自发到深水埗一带购买日用品支援灾民，竟获区内知名杂货店以近一折成本价结帐，更额外赠送大量物资，感动人心。

深水埗特卖城低调支援宏福苑五级火 一车物资象征式收$200

市民上门买物资加送毛巾、尿袋、袜子、纸巾

大火发生后，大批宏福苑居民被安排到临时庇护中心，急需毛巾、尿片、纸巾、洗手液等日用品。昨晚开始已有市民自发送物资到场，但需求庞大，物资一度短缺。有网民决定亲自到批发市场大量采购，再运往灾区。

网民与朋友，自发到深水埗特卖城选购日用品，期间只是小声商量购买数量，附近员工一听到他们是要「去帮手」，立即热情回应：「等咗有心人好耐。」店方二话不说带他们见老板，高层即场承诺「买几多佢哋都送几多」，更即时加送毛巾、尿袋、袜子、尿片、纸巾、洗手液等，数量多到「自己都唔记得」。

员工动员细心Pack箱帮手分类

员工更即场动员十几人帮忙手包装，又影相列印标签贴在纸箱上，方便灾民日后辨认。原本预计几万元的货款，最后「只收一折都唔够」，店方更主动联系附近药房及供应商额外捐赠物资，最终只象征式收取二百元。事主在帖文中感慨：「香港人真系好癫」，又说「最黐线嘅系唔系买几多送几多咁简单」。

资料来源：kind.of.goods@Threads