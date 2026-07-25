张锦芳 - 别急著骂！孩子爱摸性器官是好奇还是受创？家长必学的4大应对方法｜护苗信箱

张教授：

有些儿童会经常摸自己的性器官，这种表现是正常吗？是否曾受到性侵犯？这是无意识的行为还是他们对「性」太好奇所致？家长应怎样做？

孩子对性充满好奇，是他们成长过程中的一部分。示意图

张教授答：

孩子对性充满好奇，是他们成长过程中的一部分。当他们发现大人对「性」问题不愿意回答时，便会寻找其他方法来获取答案，其中一种方式是通过自我探索来了解自己的身体。抚摸性器官的行为通常被视为自我探索的一部分，在某些情况下是正常的。

自我探索的正常性：孩子在探索自己的身体时，可能会因为偶然的刺激而感到愉悦，这是一种自然的反应。这种行为通常是无意识的，并不会对身体造成伤害。然而，如果孩子过度沉迷于这种行为，导致私处受损或影响到他们的学习和日常生活，那么这就可能是需要关注的问题。

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受侵犯的可能性：虽然性好奇是正常的，但家长也应该警惕孩子是否可能受到性侵犯。偶尔抚摸自己的私处不一定是被性侵犯的表征，但如果孩子在行为上出现异常，例如心神恍惚、食欲改变、对某些人恐惧等，那就需要引起重视。受侵犯的孩子可能会表现出这些情绪和行为的变化。

家长的角色：当你注意到孩子的行为有变化时，应该主动与他们沟通。可以问「最近有发生了甚么事」，这样有助于孩子表达内心的感受和困惑。不论问题是否与性侵犯有关，父母的理解和支持都是重要的。

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应对策略：

鼓励孩子随时向你询问关于性和身体的问题，以适合他们年龄的方式回答； 让孩子了解身体的基本知识，并告诉他们甚么是正常的行为； 留意孩子的情绪和行为变化，及时介入并提供支持； 如果怀疑孩子可能受到性侵犯，应寻求心理专家的帮助，以便进行评估和辅导。

总括而言，孩子的性探索行为在一定程度上是正常的，但家长需要保持警觉，在必要时提供支持和指导。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

撰文：张锦芳教授

本文标题原为〈儿童经常摸自己性器官〉。

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