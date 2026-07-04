团队默契良好反而「少沟通」？从脑科学看高效协作真相｜岭航未来

香港是一个节奏极快的城市，无论是金融市场、医院急症室，还是大型科技企业，许多关键工作都不是单靠个人完成，而是依靠团队在高压环境下快速协作。人们往往以为，高效率的团队一定沟通频繁、互相确认每一步。但脑科学研究却揭示了一个有趣的现象：真正成熟的团队，往往反而「少说话」。这种看似矛盾的现象，其实与人类大脑「协同运作」息息相关。

为何成熟的团队会少说话？

与别人合作时，大脑是如何运作？示意图

近年神经人体工学研究开始利用脑成像技术，同时监测多名成员的大脑活动，尝试解构团队合作背后的神经机制。

最近一项由岭南大学和浙江大学合作完成的研究，利用功能性近红外脑成像技术同时记录两名成员的大脑活动，观察他们在高速决策任务中的协作过程。结果发现，接受团队训练的组别不但合作表现更好，反而在部分前额叶区域出现「较低」的脑同步现象。这个结果乍看「违反直觉」，但其实揭示了高效团队的一个重要秘密。

在心理学中，一个重要概念叫「共享心智模型」。简单来说，就是团队成员对任务、角色和流程有相似的理解。例如在手术室里，资深外科医生与护士往往不用说话，只要一个动作，对方就知道下一步需要甚么器械。

默契本质：预测彼此 不常确认

在上述研究中，研究人员让两名参与者共同完成一个模拟工业任务：一人负责监控系统状态，另一人负责调整参数，双方必须不断交换资讯并做出共同决策。实验显示，接受结构化团队训练的组别，在「资讯传递速度」、「沟通简洁度」和「默契程度」等指标上都显著优于未受训的组别。

然而，大脑活动却呈现另一个现象：训练后的团队在某些前额叶区域的「跨脑同步」反而下降。

这意味着甚么？研究者的解释是：当团队成员已经建立良好的共享理解，他们不再需要持续猜测或确认对方的想法，而是可以提前预测对方的行动。换句话说，协作变得更「自动化」。

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高效大脑：更省力而非更忙

这种现象与另一个著名理论「神经效率假说」相呼应。该理论认为，专家在完成任务时，大脑往往比新手更「省力」。例如职业棋手或运动员在熟练任务中，反而不需要动用过多的认知资源。

同样的原理也可能出现在团队合作中。当团队经过良好训练后，每个成员都更清楚彼此的角色与需求，因此不必频繁地监控或修正对方的行动。

研究显示，在高效团队中，沟通往往更加简洁，很多协调甚至可以在没有明确指令的情况下完成。换句话说，优秀团队并不是「更努力沟通」，而是「更少需要沟通」。

这一点在许多高风险行业中尤其重要，例如航空驾驶舱、医疗急救团队或金融交易团队。在这些场景中，过多的沟通反而可能增加认知负荷，影响决策速度。

更有趣的是，研究者还尝试利用机器学习分析团队成员的大脑同步模式，看看能否预测团队合作的品质。结果显示，仅仅利用这些脑信号特征，就能在一定程度上区分高效与低效团队。

这种方法在未来职场可能带来新的应用。例如，在航空或医疗训练中，管理者不仅可以观察团队表现，也可能透过生理数据了解团队协作的「隐性状态」。这对提升安全关键系统的团队表现具有重要潜力。

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当然，这类技术仍处于研究阶段，但它提供了一个全新视角：团队合作不止是行为问题，也是神经系统的协同过程。

在高度竞争的城市如香港，企业往往投入大量资源培训个人能力，但忽略了团队协作的「默契」培养。脑科学研究提醒我们，真正高效的团队并非「说得最多」的团队，而是彼此最能预测对方的团队。

也许，未来最重要的管理能力，不止是让员工更努力工作，而是让整个团队思路同步。

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文：岭南大学心理学系副教授徐杰

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