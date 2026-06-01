芒种习俗｜ 《三国演义》「煮酒论英雄」、《红楼梦》「饯花神」 原来与芒种相关｜星岛教室

城市中体感最明显的节气，莫过于大寒与小暑，一冷一热，能见亦能感。然而春夏之间，6月之际，芒种静静地来，对于不再农耕的城市人而言，或许不知芒种已至，亦不知其悄然离开。如今这「轻轻的来」、不为人知的节气，古往今来仍有其深远意义，稍加留心，便知其重要。

「芒种」由来

三华李 (图片由作者提供)

作为二十四节气中的第九个节气，芒种亦是夏季的第三个节气。从「芒种」二字可见，「芒」指大麦、小麦等有芒作物的成熟，其麦穗上的尖细刺针状物，已表明农作物已进入收割期限；「种」则指谷、黍、稷等夏播作物的播种时机。这是既收割又播种的双重忙碌期。从科学角度，芒种约于6月6日，既是仲夏开始，气温显著升高，雨量充沛，气候正好合适既收割又播种，此时是晚稻、黄豆等作物插秧播种的「分界点」，故农谚有云：「芒种不种，再种无用。」此时北方收麦，南方种稻，南北皆忙于耕种，所以又谓「芒种」与「忙种」谐音，这不仅是语言上的巧合，更是劳动强度的真实写照。所谓「芒种忙，忙着种」，也说明农人顺应天时，踏实辛勤。

依时而食

古人法象天地，依时而食。此时北方流行吃麦饭、制作新面；南方则品尝青李与糭子，而长江中下游地区的生活最为雅致。此时雨水丰沛，正值梅雨季。南方梅子成熟，古人遂有「煮梅」的习俗，通过盐水浸泡或糖煮去除酸涩，制成消暑饮品或蜜饯。广为人知的是《三国演义》中的「青梅煮酒论英雄」。无论谈天下事论英雄，亦只寻一份闲情，尝杯梅酒，亦十分合时，是故宋代谢逸在〈望江南〉中写道：「谩摘青梅尝煮酒，旋煎白雪试新茶。」

谈到饮食，上一辈香港人会吃「三华李」，而今天我们在芒种最常记起的，是文化遗产——凉茶，「祛湿」养生。五花茶、廿四味、薏仁汤等，仍是香港人应对「闷热、身热、情绪急躁」的首选。

送/饯花神

芒种风光不止在餐桌，雨景亦值得玩味。苏轼曾道：「不趁青梅尝煮酒，要看细雨熟黄梅。」待梅成熟时，不忘观雨。而细雨洒落之际，正好是花落之时，故富含浪漫色彩的习俗「送花神」或「饯花神」就在芒种前后。芒种过后，群芳凋零，花神退位，此时须举行仪式感谢花神在春季的眷顾，并祈求来年再次降临。

《红楼梦》第二十七回中，曹雪芹对芒种「饯花神」有极细腻的描写：大观园内的女孩们用花瓣与柳条编织成轿马，或用彩色丝绸系在花枝上，象征对花神的送别。另一边厢，林黛玉在芒种的葬花，又把这一习俗升华，表现对生命脆弱与孤高的深刻体悟。如今中国一些地方仍保有「送花神」习俗，像河南洛阳市于6月便有「送花神」、「收种」、「安苗」、「煮梅」等活动，让市内孩子研习相关文化。「送花神」标志着春季落幕及盛夏开展，也体现古人对「时光消逝」不悲观，而怀有期盼与感恩。

诗画「芒」不了

明代大师陈洪绶的《调梅图》 (图片由作者提供)

除雨景、花景外，农人耕种的人景亦美。陆游在〈时雨〉中写道：「时雨及芒种，四野皆插秧。家家麦饭美，处处菱歌长。」描绘了农人趁雨插秧，家家户户吃着新麦饭，歌声在野外回荡的喜悦。谈起芒种的人文画，不得不提明代大师陈洪绶的《调梅图》，描绘妇人端坐石凳、侍女在火炉旁调制梅子的情景；还有陈枚《耕织图》中的〈插秧〉，描绘了「槐夏麦秋」的好天气，农人在水满平川的田间忙碌，画面设色清丽，人物生动。节气从天文而来，到田野的忙碌，走进画卷上的优雅，文化处处又岂止一个容貌？

芒种与其他节气一样，起源于周代，成形于秦汉，它不仅是一个农事时间点，更蕴含着一种关于「不误农时」与「不时不食」的文化。当代城市生活与农家一样忙碌，但人始终不能忽视自然的变化，以及身体对其感应。古人忙种，不忘忙里贪闲；如今芒种又至，不如你我都一啖李子，一呷凉茶，吃些时令，调理身子，感受生命的节奏，与大地脉搏同步。

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冷知识 BOX：青梅煮酒

青梅汁 (新华社图片)

「青梅煮酒」常被误为同锅烹调，其实只是同时「并置」餐桌上的文化意象。所谓「煮酒」，是将米酒加热挥发杂醇油，使酒体更圆润；「煮梅」则是为了去毒，透过热处理或盐渍，去除芒种青梅的酸涩与微毒（苦杏仁苷）。

在闷热的芒种，温酒与梅子并陈，酒能行气，梅能生津，醇香与酸敛在味蕾间达至平衡。这场「论英雄」的名场面，非单纯饮食，而是古人巧妙运用科学知识，将时令食材转化为生活享受的饮食美学。这一「并置」不仅是养生智慧，更体现了古人「不时不食」的深厚文化底蕴。

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历史充电站：「换工」互助

在早期香港农业社会，芒种是围村的大日子。据David Faure（科大卫）《The Structure of Chinese Rural Society》研究，新界宗族在农历五至六月面临极高的动员紧逼性，因第一季早稻收割后必须立即为晚稻插秧，稍有延误便会减产。这种时间重叠要求乡村维持高度的人口凝聚力以应对劳力需求。

为解决劳力短缺，民间发展出「换工」制度（Exchange of Labour）。这是一种不涉及现金、基于信用与互惠的义务劳动，农民彼此帮工以迅速完成收割与插秧。这种模式不仅是生产上的互助，更体现了传统围村社会深厚的人情互动精神。

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

文：风采中学（教育评议会主办）图书馆主任及文学科科主任程志森

本文标题原为〈芒种〉。

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