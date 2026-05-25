黄国轩 -《飞翔的文字》 轻盈如蝶的诗｜绘本地图

上次介绍了迈可．贝达和芭芭拉．库尼的绘本《爱蜜莉》，他们认真考究过艾蜜莉．狄金生（Emily Dickinson）的家居，外观和内部都其来有自，再加以艺术的创造，可谓相当传神。那间黄色小屋非常著名，今次我想谈谈的另一本，同样描绘了它。

《飞翔的文字：艾蜜莉．狄金生的非凡一生》

《飞翔的文字：艾蜜莉．狄金生的非凡一生》（On Wings Of Words）的作者珍妮弗．伯恩（Jennifer Berne）是美国童书作家，曾与安迪．沃荷工作过，另有作品《守护海洋的人鱼：雅克．库斯托》。绘者贝卡．史泰兰德（Becca Stadtlander）是美国插画家，灵感来自舒适的家、日常物品和美丽的风景。有趣的是，她的《让世界更美丽：花婆婆芭芭拉．库尼的艺术人生》（World More Beautiful: The Life and Art of Barbara Cooney）画的正是《爱蜜莉》那位绘者的一生。换言之，她们都画过艾蜜莉．狄金生。我仿佛看见她们之间有着一条隐形的线索，串连起女性诗意的心灵。

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《飞翔的文字》是以黄色小屋展开，但语言文字更有诗意：「月光照耀的柔软雪花轻轻落下，为狄金生家穿上一件白袍。」不止如此，作者还引用了狄金生的诗句点缀：「雪花轻触篱笆——一根接着一根栏杆，笼罩着它。直到它迷失在羊毛般的白雪中——罩下了一张晶莹剔透的白纱。」

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整本绘本都是以叙述者的声音、优美的图画和狄金生的诗句组成，令读者沉浸在一片诗意之中。它讲了狄金生的出生、成长，还有敏锐的心思。她不是宗教家，而是哲学家、诗人，用诗句寻找人生的答案。这不容易通过绘画表现出来，但是绘者还是用了她的方式，譬如借助蚱蜢、蝴蝶来营造轻盈感。另外，她也用了狄金生的剪影，再融入世界的景象，去呈现出外在世界与内在世界一体的效果。我认为这种图像艺术能体贴诗人的特点。

狄金生的一生写了上千首诗，几乎要等到她死后，妹妹薇妮在抽屉中发现诗稿，才传播到世界各地，像一千只蝴蝶飞了出来。

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文：黄国轩

作者曾任绘本馆副店长，现开设「小火苗绘本屋」FB专页评介绘本；大专兼职讲师、编辑。

本文标题原为〈轻盈如蝶的诗〉。

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