黄国轩 -《爱蜜莉》 天使住在隔壁｜绘本地图

早前，我跟朋友讨论文学，谈到19世纪美国著名女诗人爱蜜莉．狄瑾荪（Emily Dickinson，又译艾蜜莉．狄金生），于是想起家中有迈可．贝达和芭芭拉．库尼的绘本《爱蜜莉》（Emily），可以跟大家分享。

《爱蜜莉》

绘本的作者迈可．贝达（Michael Bedard）是儿童文学作家，像我上次介绍的童嘉，也改编过安徒生童话《夜莺》。而绘者芭芭拉．库尼（Barbara Cooney）则于1917年美国出生，作品已超过100本，更曾两度荣获凯迪克金奖（Caldecott Medal），分别是《金嗓子和狐狸》（Chanticleer and the Fox）及《驾牛篷车的人》（Ox-Cart Man）。如果要说最为人所熟知的绘本，应是《花婆婆》（Miss Rumphius）。翻查资料，我介绍《花婆婆》和这位绘者时，竟已是8年前……

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正如书名所示，《爱蜜莉》的确是写这位女诗人的小故事，但是作者借用了邻居的视角描绘她。作者用「我们」来叙述小女孩和家人。大街对面是爱蜜莉和她姊姊所住的黄色房子。爱蜜莉非常神秘，传闻她有20年没有离开家门。有一天，「我们」的门缝里忽然丢进了一封信，里面还有几朵干了的花，而信上是一首道谢的诗，表示她很喜欢「我们」家弹奏的音乐。读者不难发现爱蜜莉并不是怪诞的人，她只是比较内向和慢热，但心还是十分真诚的。后来，妈妈决定到爱蜜莉的家弹琴给她听。

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当「我们」到了她的家，她的姊姊说她身体不适，但是「我」发现白色的影子闪过，上了楼梯。后来，终于在楼梯的尽头看见穿白衣服的爱蜜莉坐在椅子上。「我」好奇她手上拿着的纸是诗吗？怎料爱蜜莉回答说：「你才是诗。」相信读者会如同故事中的小女孩那样，心灵会深深颤动。

最后，「我」送了两个百合花的球茎给她。两人纯净的心仿佛悄悄相通，成了没有人知道的秘密。作者巧妙地以爱蜜莉的诗作结，其中一句是「天使就住在我们的隔壁」。其实，她的心灵已踏出了大门，亲近所有美好的人。

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文：黄国轩

作者曾任绘本馆副店长，现开设「小火苗绘本屋」FB专页评介绘本；大专兼职讲师、编辑。

原文标题为〈天使住在隔壁〉。

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