《汉会信札》 从华文信札看早期香港史｜开卷乐

香港开埠初年历史研究者林准祥，在机缘巧合下获得极珍贵的研究材料《汉会信札》——一部以华人自身视角记录的传道者走访纪录，是香港最早期的华文信札。《汉会信札》填补了许多现代学者研究香港史时缺失的华人视角，带领读者一步步走向历史根源。

《汉会信札》

《香港1851：华人宣道者的足迹》逾19万字，收录200多幅插图。林准祥依照新的原始资料《汉会信札》纠正资讯，重构1851年间涉及150名传教士、18个教会的历史。研究的一大挑战在于辨别和更正地方译名及传教士的中文译名，因译名写法不一，以往学者容易把同一位传教士的多个译名误认成不同人，导致错误解读。

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《汉会信札》的走访纪录，亦为后世补充了许多九龙半岛的珍贵资料。现今太子的界限街，是名副其实因租地边界而命名的街道。第二次鸦片战争结束后，清朝战败，九龙半岛被英国管治。中英双方协商以衙前廊及衙右头以南作为起点，昂船洲为终点，划分一条界限街。当时英军曾标志九龙半岛为「山冈不毛之地」。但根据《汉会信札》，当时九龙并非荒芜，而是充满生活痕迹：土瓜湾一带有肥沃农地，是华人宣道者最常造访之处；尖沙围（即今北京道至广东道）及尖沙头（即今讯号山）附近店舖林立。通过华人宣道者的纪录，九龙半岛「不毛之地」的污名终能「沉冤得雪」。

书中亦藏着不少香港地名冷知识。以旺角为例，其英文名称为何是「Mong Kok」而不是「Wong Kok」呢？其实现今旺角，于清朝实为两个地方：「芒角」和「芒阁」，分别是旺角码头及旺角内陆地区。两个地名粤音相近，英文解译作「Mong Kok」，英文译名混淆了后人对两地的认知。故此，芒角和芒阁合称为旺角。

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林准祥认为言语差异成为现今梳理开埠历史的最大阻碍，因洋人对香港地的称呼无法代表华人角度的看法，且早期华人阶层学习外文机会少，以外文命名更容易混淆民众，因而与真实的历史产生隔阂。这份珍贵的《汉会信札》，确实为我们了解香港史补上重要的一笔。

香港电台文教组节目《开卷乐》逢周六晚上8时30分至9时，港台第二台播出。

本文标题原为〈从华文信札看早期香港史〉。

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