职场「隐形冷暴力」 蚕食企业生产力 善用科技早干预｜岭航未来

在竞争白热化的职场中，一种无声的「职场排斥」正悄然蔓延。研究显示，有百分之六十六的员工都曾经遭遇不同形式的职场「冷暴力」，这种看似温和的「隐性对待」，没有出现激烈争吵，却以沉默和忽视为利器，影响员工的工作状态、降低工作绩效，最终会拖累组织的整体生产力。幸运的是，在当今数码时代下，企业已可以透过应用科技，从个人及组织两个层面及早干预，以避免生产力进一步受损。

两大「隐性侵蚀」

职场冷暴力很影响员工的状态。示意图

何谓「职场排斥」？它并非同事之间的公开冲突或指责，而是员工被同事或上级有意无意排除在社交互动、资讯交流与团队活动之外的现象。例子包括，发出的工作电邮石沉大海、被刻意遗漏的会议通知，也可能是在办公室被当成「透明人」。与职场欺凌等「主动攻击」不同，「职场排斥」的核心是「不作为」——不回应、不连接、不纳入，因形式暧昧、难以指证，更具渗透性，成为办公室的「隐形伤害」。

被排斥者通常都会反复琢磨：「为甚么他们不找我对接工作？我是不是哪里做得不好？这种日子还要熬多久？我留在这个团队还有意义吗？」这些疑问会对企业的归属感、自尊、控制感和存在意义感这四项「人类基本心理需求」造成伤害，当员工的心理陷入持续内耗后，将会难以专注工作，工作表现下滑便成必然。

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根据岭南大学（岭大）心理学系研究团队一项针对「办公室心理学」的研究发现，职场排斥会对工作表现造成两方面的侵蚀。其一，会降低团队的协作效能，因为职场本质是人与人之间的协作网络，排斥如同制造「断路」，被排斥员工将难以获得关键资讯、遇到问题时求助无门、想法难以倾诉。对社交技能较为薄弱的员工而言，互动机会缺失将导致能力停滞，焦虑加剧社交拘谨，最终拖累任务效率与团队节奏。

其二，职场排斥会耗尽员工的心理资源，引发情绪与认知枯竭。根据资源保存理论，人的心理资源有限，被排斥者反复咀嚼痛苦、猜测他人意图，这种内耗让员工无力投入工作，导致注意力涣散、决策失准，最终会陷入职业倦怠，造成企业招聘与培训成本浪费，令团队效率隐性下滑。

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构建「防御体系」

笔者团队认为，企业面对职场排斥的隐性侵蚀，可考虑从个人及组织层面拆解问题，从「内在思维重塑」与「外部系统支持」两个维度构建「防御体系」。在个人层面方面，与其时刻怀疑自己，员工应培养「成长型思维」，即相信人际关系及工作能力可通过努力改善，成为应对排斥的「心理盾牌」。当遭遇排斥时，员工不会否定自身价值，而是将其视为暂时性的挑战，主动思考改善方向，有效缓冲伤害。组织通过培训与文化塑造将其内化，可避免生产力因人际困扰而流失。

另一关键是善用科技识别，让隐形排斥「现形」，并作出干预。在个人层面方面，可透过具备人工智能技术的心理健康助手疏导员工情绪、减少内耗，而社交匹配工具可为被孤立的员工创建互动机会。在组织层面方面，企业可透过网络分析技术，通过电邮、聊天与会议数据，识别被边缘化的员工，并向管理层发出预警，规避员工流失与生产力下降的风险。

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职场排斥犹如组织的「慢性病」，初期隐匿，但当长期累积，足以侵蚀核心生产力。管理层若忽视这种伤害，无异于放任团队效率下滑、人才流失。如组织欲建立包容公平的工作生态，既须培育员工的韧性，也须借助人工智能及其他数码技术化解排斥，这不仅是修复人际裂痕的善意之举，更是提升组织核心竞争力的必然选择——惟有员工全情投入工作，企业才能够在市场竞争中「站稳阵脚」。

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文：岭南大学心理学系系主任、联益应用心理学讲座教授萧爱铃

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