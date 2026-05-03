「香港青年史学家年奖」感言｜根本月报

当历史的列车驶入2026年，全球在倒数迎新的时刻，莫不为新岁默祷，愿和平与幸福降临人间。历史是现在与过去永无休止的对话，更为未来铺筑道路。回望过去一年，国际局势波谲云诡，暴力与冲突带来无尽伤痛。从价值教育的视角观之，若要守护人类文明持续向前、不致堕落倒退，强化历史殷鉴的自觉、扛起「记忆责任」的担当，至关重要——惟有从一场场暴力与灾难中汲取教训，方能避免重蹈覆辙。

不能断绝的经脉

新华社图片

然而，「人类从历史中学到的唯一教训，就是永远不会汲取教训」，集体失忆时常盘踞在当下，让悲剧一再重演。2026年伊始，瑞士瓦莱州一间酒吧便在元旦凌晨发生大火，造成约40人丧生、百余人受伤，成为近年来当地最严重的公共安全事故。这类人为疏失导致的灾难屡屡发生，伤痛却未能唤起足够的安全警醒，最宝贵的生命依旧面临威胁。

放眼全球政局，更是风高浪急、兵凶战危。美国对外频频施压，以军事行动强行带走委内瑞拉国家元首，漠视主权与国际法；以关税大棒挥向加拿大、欧盟、中国等多方，滥用单边制裁；对古巴的长期制裁迄今未止，严重损及当地民众的生活与尊严。与此同时，俄乌冲突仍未平息，无数平民身陷战火，在惊惧中挣扎度日。

日出日落，每一年愿世界以记忆为戒，以良知为灯，远离暴力与对抗，让和平、安全与尊严真正照进每一个角落。

今天发生的事情就是明天的历史，在今天大数据的年代，AI搜集资料、整合功能是无远弗届，「历史记录」寻找已经不用动手动脚，而是按钮即是了，但真伪的敲定，更重要的是由此衍生的历史价值与精神，是否有益世道人心，是否促进文明向前的善良价值？这就是人文学科的担当，而在浩瀚的人文学科里头，历史学的寻问，是循环不息，是人类步向文明大道中不能断绝的经脉。

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中华文化优良传统

历史序章，2005年，近20名香港大学中国历史研究文学硕士班同学结缘，两年后毕业，基于彼此对中国历史学习的向往，心存那份浓浓的家国与民族情怀，乃组织同学会。彼此寻问，冀能在国家赋予「一国两制」下的香港，在宽广、弹性与自由学术的社会氛围下，能为年轻一代，于习史路途上，提供更多的鼓励与支持，了解文化上的中国、多元民族抟成的中国，以及据情理法基础传承至今的中国。无疑，今日之中国，不止是中国之中国，而是世界之中国，研习中国的历史有世界意义，既充满艰难险阻却又丰富多彩，由此发现很多独特的，以及千年延绵不断的中华历史文化优良传统。

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优良传统，必有感恩价值的生成。「香港青年史学家年奖」和「全港中学中史研习奖励计划」两项活动，在香港学校考试课程繁重、各项课外活动挤得满满、师生都十分忙碌的情况下，能持续保持高度参与率。除感谢历来积极支持活动的各校师生外，我更必须代表本会对多年同行者，包括丁新豹教授的学术指导以及出心出力的全方位支援，默默又无私作出财政承担的郭媛平，以及众多媒体帮忙协办，香港中资银行业协会的赞助，作出衷心致谢。《星岛日报》教育版提供宝贵的版面，容许本会的《根本月报》刊载，至今迈向第十八个年头了；过去几年，国史教育中心（香港）全力帮助统筹活动，在此也必须言谢。

本届颁奖礼蒙律政司副司长张国钧博士主礼致辞，教育局副秘书长陈碧华博士任重要嘉宾。二人在百忙中莅临并全程参与，这对本会未来的工作，是很大的鼓励。确实，在「一国两制」下的香港，建构香港情、中国心、新的世界观，这是难得的历史机遇，学校教育与社会教育两者要相辅相成，要一起重视国家的过去、现在与未来，不欺历史！

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本栏为香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会与《星岛日报》教育版联合出版。对原文有兴趣的读者可到港大中国历史研究文学硕士课程同学会网页下载：>>按此<<

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文：香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会会长何汉权

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