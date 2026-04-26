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黄国轩 -《小蚂蚁和大西瓜》 愚公移「瓜」｜绘本地图

知识转移
更新时间：18:00 2026-04-26 HKT
发布时间：18:00 2026-04-26 HKT

继上回介绍岛田拓和大岛加奈子的《蚂蚁的家》之后，我想再分享一本以蚂蚁为题材的绘本。如果说上一本倾向自然科学类别，那么这一本就属于趣味小故事，它就是田村茂的《小蚂蚁和大西瓜》（ありとすいか）。这个名称是最新的版本，我有的是旧版，只叫《蚂蚁和西瓜》。新译本的书名加入了大与小的对比，日文原名是没有的，不过能给予儿童较清晰的画面感，所以属于合理的范围。

田村茂1949年生于日本东京，在桑泽美术设计研究所毕业，曾创作《沙的城堡》、《宇宙溜冰》及《老鼠的飞机》等作品。他的作品有幽默感，但是中文翻译仍然有限。简体版出过小部分，但繁体版的话，据我所知就只有这本《小蚂蚁和大西瓜》。这本绘本跟《蚂蚁的家》一样，同样描绘蚂蚁的群居生活与活动智慧。

有4只小蚂蚁在炎炎夏日发现人类留下了一片西瓜。牠们尝了一小口后，就觉得很好吃，想搬回家。然而，西瓜太大了，蚂蚁太小了，哪里能搬得动呢？于是，蚂蚁再次施展牠们神奇的魔法。只要群策群力，没有甚么事是办不到的。其中一只蚂蚁跑回巢穴找帮手。那一页非常有趣，如其他蚂蚁题材的绘本作家一样，绘者必然会使用纵切面的方式呈现，但田村茂赋予了童心和幽默感，例如蚂蚁用漏斗取水、用放大镜聚集阳光煮食、收藏人类丢失的东西并视之为宝物，还有分区储存食物等等。既然西瓜这么美味，蚂蚁们又怎会错过呢？

田村茂又幽默地描绘蚂蚁使用杠杆原理移动西瓜，不成功就改用铲子将西瓜切成小块来搬运。红色的果肉充满了巢穴已令人会心微笑，更何况牠们都顶着大肚子玩乐呢！

蚂蚁的力量让我联想到「愚公移山」的寓言故事。蚂蚁的「愚公移瓜」又会否有给我们一点启示？既然没法搬动整片西瓜，那么把它拆成颗粒，再分工合作地完成任务，也未尝不是一条出路。同样，人类也是通过沟通和合作才能创造出灿烂的文明。即使人工智能出现，能解决部分难题，但千万不要切断人与人之间最宝贵的连结。

电邮：[email protected]

文：黄国轩

作者曾任绘本馆副店长，现开设「小火苗绘本屋」FB专页评介绘本；大专兼职讲师、编辑。

本文标题原为〈愚公移「瓜」〉。

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