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校长回顾教育议题 勉励同工坚守初心｜教学有心人

知识转移
更新时间：14:00 2026-04-21 HKT
发布时间：14:00 2026-04-21 HKT

迦密中学校长何玉芬博士，在《教学有心人》节目中，与主持一同回顾过去10多年来探讨的教育议题，并分享她对教育的展望。

迦密中学校长何玉芬博士。资料图片
迦密中学校长何玉芬博士。资料图片

何博士分享了其2015年毕业生谭同学的成长经历。患有自闭症的谭同学，在学习路上曾面对不少挑战，但凭借家庭与学校的持续支援，他不但完成中学课程，更成功攻读博士学位。何博士指出，融合教育的关键在于为学生拆除不必要的障碍，让他们得以发挥所长。她对政府近年增拨特殊教育资源予以肯定，同时认为社会仍需加强对有特殊学习需要学生的理解与接纳，尤其是同侪相处与建立公平观念方面。

节目亦回顾过往曾访问学界篮球运动员蔡浩东与姚采芸的内容，探讨学生运动员在平衡训练与学业的挑战。何博士与主持均认为，体育活动不但有助强身健体，更能培养坚毅、团队协作等正面特质，对学生全人发展至关重要。近年，大学通过「校长推荐计划」等不同收生途径，肯定学生在运动等非学术领域的成就，反映教育评价趋向多元化方向发展。

何博士又提到，香港中文大学教育心理学研究教授侯杰泰等学者的研究，指出将数据分析与本地教育结合的情况，例如吃早餐、保护视力等生活习惯，均可能对学生的成绩产生影响。她强调，教育政策与教学方法应建基于实证研究，以提升教学效能。

面对科技迅速发展，教师亦需持续进修，例如学习运用人工智能（AI）工具辅助教学与行政工作，以减轻负担，并提升效率。何博士分享使用AI协助评改试卷，以及指导学生撰写个人自述的经验。她认为，善用科技能让教师更专注于教学与关顾学生。

何博士与主持陈迪安校长均认为，教育工作者最大的满足，来自见证学生成长。她勉励同工要坚守教育初心，以耐心与创新陪伴学生面对挑战，培育未来的社会栋梁。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈你是教学有心人〉。

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