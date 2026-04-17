从桌游实战 观察游戏如何促进亲社会行为｜教研并进

社会和谐是维系人际关系和社会稳定的基石，而亲社会行为则是建构和谐社会的基础。亲社会行为是指造福他人和社会的自愿行为，若从小培养亲社会行为，长远就能提升社会的幸福感。至于怎样推动亲社会行为？笔者的研究显示，游戏能够推动亲社会行为，例如积极聆听、互相帮助及分享，游戏参与者可以从中提升社交觉察，改善行为，从而促进社会的互信及和谐。

为了研究游戏如何推动亲社会行为，笔者观察并分析了17名年龄介乎13至15岁的台湾青少年，在8局4人合作及竞争兼备的航海探险桌游《香料航道》中，合共8432次对话。这款游戏需要玩家建立同盟，才可提高胜算。研究重点在于分析玩家的性格和游戏策略，如何影响他们出现亲社会行为的机会。

性格和游戏策略影响

游戏有助促进亲社会行为。示意图

研究发现，拥有以下其中一项或多项性格特质的人，会更常表现亲社会行为，包括性格认真、随和、有耐性和外向。因此，游戏中有较多性格认真、随和、有耐性和外向的玩家，过程中会更常表现亲社会行为。相反，当一局游戏中只有一名随和、顺从或外向的玩家时，亲社会行为则较少出现。

基于责任、原则及规范，认真的玩家会守承诺，帮助别人，推动群体合作。随和或顺从的玩家重视和谐，信任别人，亦倾向遵守社会规范，故较常表现得亲社会。有耐性的玩家善于聆听，处事冷静，能顾及他人需要。外向的玩家向往建立人际关系，故经常主动帮助别人。因此，多与性格认真、随和、顺从、有耐性或外向的人一起玩游戏，会潜而默化地表现出较多亲社会行为。

此外，游戏策略和行动同样影响游戏中的亲社会行为。如果游戏当中有玩家曾经进行帮助别人的举动，如分享资讯、资源或征求同意，游戏中则较大机会出现亲社会行为。反之，如果有玩家采取批评或攻击船只等激烈行动，不仅受害者，连其他玩家都会减少亲社会反应。若攻击行为持续，其他玩家的亲社会反应会进一步减少。玩家在游戏中学到合作和亲社会行为，能够应用在生活中的社交情境，有助提升他们日常生活中的人际关系。

日常培养亲社会行为

部分游戏特别有助推动亲社行为。示意图

性格是可以培养的，尤其青少年。因此，家长和老师可透过游戏及日常活动鼓励孩子发展正面的性格。例如，引导孩子明白和遵守游戏及活动的规则，并鼓励他们主动分享和协助别人理解内容。遇到冲突时，鼓励孩子寻找大家的共同点，耐心聆听及总结对方的想法，这样不但能帮助孩子理解别人、表达尊重、建立共识，亦能促进大家携手达成共同目标。

游戏可以让青少年练习到人际的互动，尤其是社会互动类型的游戏，这些活动有助孩子培养亲社会的技巧，建立友谊，享受群体生活，从而变得更外向。研究团队为孩子、家长和老师提出以下4点具体建议：

合作型游戏：此类游戏要求参加者分工合作，而非个人竞赛类游戏，例如角色扮演游戏。家长可与子女一同参与合作游戏，让孩子体会合作和亲社会行为的价值。 「聆听型」游戏：此类游戏训练参加者耐心聆听的能力，参加者须顺应指示作出回应，例如「老师话」或「传声筒」。 团队合作运动：这些运动（如篮球、足球）讲求战术和配合，需要参与者细心聆听和沟通策略，也讲求在不同岗位分工合作。 解难活动：这类活动需要同学分工合作，取长补短，展现亲社会行为才能达成目标。老师可安排学生合作解决复杂问题，如「1分钟内画出最多不同的三角形并加以分类」。

无论在虚拟的游戏世界还是现实生活，人与人互动的原则都是一样的。亲社会行为不止利他，同时也为个人带来幸福感。只要我们营造鼓励合作和亲社会行为的环境，就能为整个社群产生深远而正面的影响。

（按︰译者：香港教育大学数据分析及评估研究中心行政主任林思明）

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香港教育大学特殊教育与辅导学系（数据分析及多元教育）讲座教授赵明明、国立中央大学网路学习科技研究所长兼教授施如龄、国立嘉义大学数位学习设计与管理学系助理教授林长信

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