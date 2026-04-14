行走的课堂 全方位学习及内地交流｜教学有心人

在香港教育的蓝图中，「全方位学习」不仅是课堂的延伸，更是学生拓宽视野、认识国家的重要途径。教育局近年大力推动的「公民与社会发展科内地考察」与「学生内地交流计划」，正是将学习场域扩展至大江南北的实践。这些计划犹如一系列「行走的课堂」，让学子在亲身体验中，深化对国情、文化与国家发展的认识。

政府资助内地考察

公民科的内地考察是公民科的一环。新华社图片

专为高中学生设立的「公民科内地考察」，由政府全额资助学生参与，旨在配合课程中「改革开放以来的国家」等主题，让知识跳出课本。2025/26学年提供了28条路线，涵盖广东省内1至3天及省外4至5天的行程，内容多元。 计划设计紧扣教育目标，例如南沙、虎门的整合路线，让学生亲眼目睹汽车制造等现代化工业，见证大湾区的创新发展。这些经历并非普通旅游可比，而是有系统的「研学」，出发前有预习，途中有导览，回来后有反思，构成完整的学习循环。

另一主线「学生内地交流计划」，对象更广，涵盖小四至高中学生。计划分为两类，一是由教育局统筹的固定行程团；二是学校按校本需要自主设计行程并申请资助的计划，可结合姊妹学校交流或特定学习主题，弹性更大。此计划路线网络广阔，覆盖内地多个省份。其中「湾区梦成真」行程设计比赛尤具特色。学生分组以大湾区城市为目的地，亲自搜集资料、规划富含学习元素的行程。优胜方案更会变成实体交流团，让设计者亲自参与，从纸上谈兵到亲身实践，成就感与学习深度倍增。

教育局在推行计划的过程中，注重共融与体谅。对于有特殊饮食需求（如清真膳食）或宗教习俗的学生，会与承办机构协调安排。行动不便的学生，亦在多方协助下，得以乘搭无障碍车辆参与。即使极少数因特殊情况无法北上的学生，校方亦可安排在港进行专题研习作为替代，体现灵活安排。

展望将来，教育局期望系统地整理这些宝贵的学习经验，推出「行走的课堂」系列，以地区或主题为切入点，整合学习资源。更重要的是，鼓励学生与老师分享所见所感，将亲身经历转化为共同说好内地交流、说好中国故事。通过这些有组织、有深度、有关怀的内地交流计划，香港学生得以在广阔的国土上，上一堂最真实、最立体的国情教育课，为未来成长积累丰厚的养分。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈全方位学习及内地交流〉。

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